Oglasila se supruga Aleksandra Vučića: "Nešto vam nikada nisam rekla..."

Bivša prva dama Srbije Tamara Vučić obratila se javnosti na društvenim mrežama dan nakon što je njezin suprug Aleksandar Vučić izgubio vlast.

Politički preokret u susjednoj zemlji dogodio se na izborima održanima 26. listopada, na kojima je pobjedu odnio studentski pokret, čime je završena jedna duga politička era. Vučić je na svojem profilu na Instagramu podijelila poduži tekst uz 16 fotografija koje prikazuju njezin dosadašnji rad, od diplomatskih situacija i sjedenja za stolom s natpisom države do susreta s djecom.

"Završava se jedno životno poglavlje i želim zahvaliti svima vama koji ste me godinama bodrili, ohrabrivali i podržavali, a činite to i sada. Sa svima vama, sigurna sam, dijelim iste ili slične vrijednosti jer kako bismo se drugačije prepoznali?

Nešto vam nikada nisam rekla, a sada osjećam potrebu podijeliti s vama. Bilo je i neprospavanih noći. Ne zbog težine obaveza, već zbog onih trenutaka kada, unatoč svoj želji i trudu, nisam uspijevala pomoći nekome kome je pomoć bila potrebna", napisala je.

Među brojnim projektima u kojima je sudjelovala posebno je istaknula onaj koji smatra svojim najvećim uspjehom, a to je Institut za rani razvoj djeteta i inkluziju. Rad tog instituta službeno je počeo u rujnu ove godine u Beogradu, a kompleks se prostire na gotovo 18 tisuća četvornih metara te je opremljen najmodernijim alatima za dijagnostiku i rehabilitaciju djece s poteškoćama u razvoju, prenosi Dnevnik.hr.

"Posebno sam ponosna na Institut za rani razvoj djece i inkluziju, čiji će istinski značaj, vjerujem, tek prepoznati generacije koje dolaze. Neizmjerno sam zahvalna na prilici da odano i predano služim svojoj zemlji i svom narodu. Neka nam je, kao narodu i zemlji, dragi Bog u pomoći. Amen."