Oglasila se škola nakon smrti učenika (9) u Velikoj Gorici

Velikogorička osnovna škola u kojoj se u ponedjeljak dogodila teška tragedija izrazila je duboku sućut obitelji preminulog devetogodišnjeg dječaka, piše Jutarnji.

Ističu da surađuju s nadležnim tijelima koja provode izvide te da ne mogu davati detalje o okolnostima tragedije dok ne završe službeni postupci.

U odgovoru za Net.hr škola je priopćila da je zatražila suradnju s Timom za krizne intervencije kako bi se učenicima i zaposlenicima pružila psihološka pomoć.

Roditeljima učenika bit će poslana posebna obavijest o tome.

Grad Velika Gorica ponudio je sve stručne resurse na raspolaganje školi, roditeljima, učenicima i zaposlenicima.

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Davorin Gajnik rekao je za Jutarnji list da, unatoč svim naporima, djetetu nije bilo moguće pomoći.

– Naša dispečerica zaprimila je poziv iz škole. Tijekom razgovora, koji je trajao oko četiri minute, davala je upute kako pomoći djetetu te je istodobno na mjesto događaja uputila tim hitne medicinske pomoći s liječnikom. Ekipa je krenula odmah i stigla relativno brzo, za oko deset minuta, nakon čega je započela reanimacija – kazao je Gajnik.

Reanimacija, koju su započele učiteljice, a nastavili liječnici, trajala je oko 45 do 50 minuta.