Oglasila se policija o drami na jugu Hrvatske: Evo što se zapravo dogodilo

Dubrovačka policija oglasila se priopćenjem nakon medijskih napisa o navodnoj pucnjavi u mjestu Slano na jugu Hrvatske.

Dubrovački dnevnik prvi je izvijestio o policijskom postupanju nakon navodne pucnjave. Portal je neslužbeno objavio da je muškarac navodno pucao na policiju. Međutim, policija je izvijestila da su nešto malo iza 15 sati dobili dojavu da je muškarac ukrao oružje zaštitaru objekta u Novoj Mokošici te vozilom pobjegao.

Na teren su odmah upućene raspoložive policijske snage, koje su ubrzo pronašle vozilo u blizini Slanog, kojim je osumnjičeni pobjegao. "U njemu je, na mjestu vozača, pronađena mrtva muška osoba", potvrdila je dubrovačko-neretvanska policija.

Stanovnici mjesta na jugu zemlje posvjedočili su kako je promet kroz Slano zatvoren te da policija nikoga ne pušta i pretražuje automobile.

Iz policije navode da se promet odvija jednom trakom zbog očevida. U tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg će biti poznato više detalja.