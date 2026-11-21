U Splitu je za danas, subotu 21. studenoga, najavljen prosvjed Autohtone – Hrvatske stranke prava ispred stana bivšeg splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića. Uoči okupljanja oglasila se Policijska uprava splitsko-dalmatinska, obavijestivši građane da će policija snimati mjesto održavanja javnog okupljanja i prilazne pravce.

Prema policijskom priopćenju, javno okupljanje na području Splita održat će se od 10.30 do 14 sati.

„Obavještavamo građane da će policija, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme i nakon javnog okupljanja snimati mjesto održavanja okupljanja i prilazne pravce”, poručili su iz policije.

U samom policijskom priopćenju nisu navedeni organizator ni točna lokacija okupljanja, no za danas je već ranije najavljen prosvjed Autohtone – Hrvatske stranke prava, koju predvodi Dražen Keleminac, ispred stana Bojana Ivoševića na Kruševića gumnu.

Okupljanje na Pjaci, potom odlazak pred Ivoševićev stan

Prema ranije objavljenom pozivu organizatora, sudionici prosvjeda trebali bi se okupiti na Narodnom trgu, odnosno Pjaci, između 10 i 10.30 sati, nakon čega je predviđen zajednički odlazak prema Kruševića gumnu. Početak prosvjeda ispred Ivoševićeva stana najavljen je za 11 sati.

Keleminčeva stranka prosvjed je najavila zbog Ivoševićeva odnosa prema novinaru Borisu Dežuloviću te njegovih navodnih postupaka prema političkim protivnicima.

Organizatori su u pozivu poručili kako Ivoševiću žele „uzvratiti istom mjerom”, optužujući ga da političkim protivnicima prosvjeduje ispred domova i zvoni na interfon tijekom noći.

Ivošević im odgovorio: "Možete doći pogledati cirkus besplatno!"

Na najavu prosvjeda Ivošević je već ranije reagirao ironičnom objavom na društvenim mrežama, usporedivši najavljeno okupljanje s cirkusom.

„Dragi sugrađani za razliku od panoramskog kotača, bez da trošimo javni novac, iduću subotu na Kruševića gumnu možete doći pogledati cirkus besplatno!”, napisao je Ivošević.

Organizatorima je pritom poručio da ne kasne jer u podne mora biti na Bačvicama, a objavu je zaključio kratkom napomenom: „P.s. Nemam interfon”.

Današnjim priopćenjem policija je građane unaprijed obavijestila o snimanju javnog okupljanja, koje će se provoditi prije njegova početka, tijekom održavanja i nakon završetka. U dostavljenoj obavijesti nisu najavljena zatvaranja prometnica ni druge posebne prometne mjere.