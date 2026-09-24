Oglasila se Hrvatska vatrogasna zajednica o požaru reciklažnog centra

Dana 24. rujna u 02:59 sati VOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru u reciklažnom centru Metis-Kukuljanovo. Radi se o požaru sekundarnih sirovina na tlocrtnoj površini od 1000 m².

Za područje grada Bakra te općina Čavle, Kostrena, Sveti Kuzam i Draga poslana je SMS poruka (SRUUK) kojom se građane poziva na zatvaranje prozora i izbjegavanje boravka na otvorenom zbog širenja dima.

Na intervenciji gašenja požara sudjeluje 19 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Rijeka i DVD-a Čavle. Požar je lokaliziran u 04:46 sati, a u tijeku je sanacija požarišta.

"Vatrogasci su i dalje na terenu te uz pomoć djelatnika centra i radnih strojeva saniraju požarište. Radi se o velikoj količini sekundarnih sirovina zahvaćenih požarom te će gašenje potrajati. Zbog velike količine dima, djelatnici Zavoda za javno zdravstvo provode potrebna mjerenja. Vjetar nam za sada odgovara, ali je moguće prilikom promjene smjera vjetra da se i dim krene širiti prema objektima – rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije Dario Gauš te pozvao građane da prate upute nadležnih službi.

U slučaju izbijanja požara na odlagalištima otpada, reciklažnim dvorištima ili u industriji u blizini naselja, savjetujemo građane da zatvore prozore i da se ne izlažu dimu.

Ako vidite požar ili dim, odmah zovite vatrogasce na 193", poručuju iz HVZ-a.