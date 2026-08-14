Oglasila se Hrvatska vatrogasna zajednica, evo kakvo je stanje na dalmatinskim požarištima

Situacija na požaru kod Lokve Rogoznice, za koji je ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio dana 13. kolovoza u 20:15 je povoljnija i nema širenja požara. Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma na za sada procijenjenoj površini od oko 900 ha.

Požar je izbio u neposrednoj blizini objekata i širio se potpomognut jakim vjetrom. Zaprimljene su dojave o opožarenim kućama u naseljima Ivašnjak, Staro Selo, Pod Vajle, Nemira, Stanići i Medići. Uništen je i veći broj automobila. Više osoba su zbrinule ekipe Hitne medicinske službe.

Na požarištu je angažirano 210 vatrogasaca sa 61 vatrogasnim vozilom. Uz snage iz Splitsko-dalmatinske županije, sukladno zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika na požarište su upućene vatrogasne snage iz VZŽ Bjelovarsko-bilogorske (21/8), Krapinsko-zagorske (21/8), Zadarske (16/5) i Dubrovačko-neretvanske (5/3).

Na požarište su oko 6:00 sati upućena četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, koja su potom preusmjerena na Pelješac. Na području Lokva Rogoznica-Omiš sada djeluju 3 Air Tractora.

Iza nas je jedna iznimno teška noć, ali trenutno je situacija kod Lokve Rogoznice povoljna jer nema širenja požara. Ima puno izdimljavanja, ali nema aktivne vatre. Vatrogasci saniraju rubove požarišta kao i opožarene kuće. Moram pohvaliti suradnju sa svim dionicima sustava domovinske sigurnosti, koji su uz vatrogasce aktivno radili na ovom požaru – rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Požar na Pelješcu

U jutarnjim satima došlo je do izbijanja požara na području Kune Pelješke na poluotoku Pelješcu (Dubrovačko-neretvanska županija). Gori trava, nisko raslinje i borova šuma. Na požarište su upućene snage VZŽ Dubrovačko-neretvanske i Intervencijska vatrogasna postrojba Dubrovnik. Snage koje su prvotno poslane na područje Omiša -VZŽ Šibensko-kninske (3/1), Koprivničko-križevačke (40/16) i VZ Grada Zagreba (33/12) – preusmjerene su na Pelješac. Iz zraka djeluju 4 protupožarna zrakoplova CL-415.

Požar je aktivan, a situaciju otežava jak vjetar. Objekti su za sada obranjeni, a potrebe za evakuacijom trenutno nema. Cilj nam je spriječiti širenje požara prema objektima i dalje u pravcu Trstenika – rekao je zapovjednik VZŽ Dubrovačko-neretvanske Stjepan Simović.

Glavni vatrogasni zapovjednik zapovjedio je pokretanje izvanredne dislokacije iz Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Vatrogasci će biti smješteni u Vučevici u Vatrogasnom centru za edukaciju i tehnološki razvoj Split, odakle će biti preraspoređeni prema potrebi.