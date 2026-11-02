Oglasila se bolnica u središtu USKOK-ove afere

Nakon što je USKOK pokrenuo akciju zbog sumnje na korupciju, oglasila se Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, koja se našla u središtu istrage. Policija je tijekom jutra zatražila određenu dokumentaciju, a iz bolnice poručuju kako surađuju s nadležnim institucijama.
USKOK krenuo u veliku akciju: Uhićenja na tri područja Hrvatske zbog sumnje na korupcije
Iz bolnice su potvrdili da su zaprimili službeni zahtjev policije za dostavu dokumentacije povezane s kriminalističkim istraživanjem.
Poručili su da će postupiti prema zahtjevu nadležnih tijela te dostaviti tražene podatke. Zbog istrage koja je u tijeku nisu iznosili dodatne pojedinosti o slučaju.
Procurili detalji velike akcije USKOK-a: Osam osumnjičenih, mito se navodno uzimalo i od osuđenika
Istraga obuhvaća više osoba
USKOK je potvrdio da se uhićenja i hitne dokazne radnje provode na području Krapinsko-zagorske županije, Zagreba i Osijeka.
Prema neslužbenim informacijama, istragom je obuhvaćeno osam osoba, a u njezinu je fokusu Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana.
Istražitelji sumnjaju na koruptivna kaznena djela, među kojima su moguće nepravilnosti povezane s radom za opće dobro i postupcima javne nabave.
USKOK najavio daljnje postupanje
Uhićenja i dokazne radnje provodi Policijska uprava krapinsko-zagorska u suradnji s policijskim upravama zagrebačkom i osječko-baranjskom.
USKOK je najavio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju te o tome pravodobno obavijestiti javnost.
Istraga je u tijeku, a sumnje protiv obuhvaćenih osoba zasad nisu pravomoćno dokazane.