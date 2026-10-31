Oglasila se bivša supruga Miše Kovača: „U tolikom sam bunilu da ne znam što bih rekla. Ivana je izvan sebe”

Nakon smrti legendarnog Mate Miše Kovača oglasila se njegova bivša supruga Anita Baturina, s kojom je dobio sina Edija i kćer Ivanu. U emotivnom razgovoru za Slobodnu Dalmaciju priznala je da ju je vijest duboko potresla, a otkrila je i kako je njihova kći Ivana Kovač potpuno slomljena zbog očeva odlaska. Prisjetila se i najveće tragedije njihove obitelji, smrti sina Edija, koju nikada nisu uspjeli preboljeti.

„U tolikom sam bunilu sad da ne znam što bih rekla”, kazala je Anita Baturina za Slobodnu Dalmaciju nakon što je doznala da je Mišo preminuo.

Posljednjih tjedana već su se pojavljivale netočne glasine o pjevačevoj smrti, no ovoga puta stigla je vijest koju su se njegovi najbliži pribojavali čuti.

„Ivana je izvan sebe. Ovo je ogroman šok”

Anita je otkrila da je u kontaktu s njihovom kćeri Ivanom Kovač, koju je očeva smrt posebno teško pogodila.

Prema njezinim riječima, Ivana je toliko potresena da zbog plača i šoka trenutačno ne može razgovarati.

„Ona je jako bila vezana za Mišu. Ovo je ogroman šok”, rekla je Anita.

Iako Anita i Mišo posljednjih godina nisu bili u kontaktu, ostali su u dobrim odnosima. Njihova zajedničkog života prisjeća se s toplinom.

„Živili smo super. Naš brak bio je primjer mnogim brakovima”, ispričala je.

Smrt sina Edija nikada nisu preboljeli

Anita Baturina i Mišo Kovač vjenčali su se 1973. godine. Dvije godine poslije dobili su sina Edija, a 1977. rodila im se kći Ivana.

Njihovu obitelj 1992. godine pogodila je tragedija. Šesnaestogodišnji Edi, dragovoljac Domovinskog rata, preminuo je nakon ranjavanja čije okolnosti nikada nisu do kraja razjašnjene.

Gubitak sina teško je pogodio oboje, a njihov brak naposljetku nije izdržao posljedice tragedije. Razveli su se 1996. godine.

Anita je sada ponovno progovorila o boli koja ih je pratila tijekom svih tih godina.

„To se ne može prebroditi, to je ljudski. Vrijeme prolazi, bude lakše, ali znam da Edi će me dočekati na nebu. To mi je velika utjeha”, rekla je za Slobodnu Dalmaciju.

Doći će na Mišin posljednji ispraćaj

Anita je potvrdila da će doći na Mišin posljednji ispraćaj na zagrebačkom Mirogoju, gdje počiva i njihov sin Edi.

Istaknula je da želi biti uz kćer Ivanu u ovim teškim trenucima te da prema bivšem suprugu i dalje osjeća poštovanje.

„Idem, da. Moram biti uz Ivanu. Imam poštivanje prema Miši, to je normalna stvar da ću ići na sprovod”, zaključila je.

Mišo Kovač preminuo je u subotu, 31. listopada, u 86. godini života. Njegov odlazak izazvao je brojne emotivne reakcije diljem Hrvatske, a riječi Anite Baturine podsjetile su i na bolnu obiteljsku priču koja je obilježila njegov privatni život.