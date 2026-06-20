Oglašava se mogućnost da električni automobili vraćaju energiju u kućanstvo

Osim što električni automobil koristite za prijevoz od točke A do točke B, može se koristiti i kao velika baterija za napajanje kućanstva. S V2L adapterom možete koristiti električni automobil za napajanje uređaja u kućanstvu. Premda električni automobili vrlo dobro funkcioniraju kao power bankovi, to može biti vrlo skupo. To pokazuju brojke iz novog testa Njemačkog autokluba (ADAC).

ADAC je želio saznati koliko je dobro i sigurno koristiti električne automobile kao power bankove te je proveo testove na električnim automobilima BMW iX3, BYD Seal, Kia EV 5, MG 4, Renault 5 i Xpeng G9. Da bi električni automobil funkcionirao kao izvor energije, mora biti opremljen dvosmjernim punjačem i pristupom V2L adapteru. Sve marke automobila imaju različite adaptere, a samo BYD ga nudi kao standardnu ​​opremu, piše HAK Revija.

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Tijekom testa, Nijemci su spojili nekoliko različitih vanjskih uređaja na električne automobile i nešto što je iznenadilo bilo je koliko je visoka bila dodatna potrošnja energije električnih automobila za korištenje V2L-a. Kia EV5 imala je najnižu unutarnju potrošnju od 390 W, a Renault 5 najveću s 500 W. Svatko tko koristi V2L punjenje trebao bi to imati na umu. Dodatna potrošnja energije slična je osnovnom opterećenju obiteljske kuće noću.

Premda je moguće neko vrijeme koristiti rashladnu kutiju od 50 vata, kontinuirani rad je vrlo neučinkovit, pišu Nijemci. Nema sigurnosnih problema s korištenjem električnih automobila kao power bankova. Nijedan od električnih automobila nije oštećen kada je izveden planirani kratki spoj. Međutim, vjeruje se da su proizvođači mogli olakšati korištenje.

"Kada su u pitanju poruke o pogrešci, Kia je jedina koja se pozitivno ističe i pokazuje znak Potrošnja previsoka, kada je preopterećena", piše ADAC.

Dodatna potrošnja električnih automobila:

BYD Seal: 440 vata

Kia EV 5: 390 vata

MG 4: 400 vata

Renault 5: 500 vata

Xpeng G9: 400 vata

Nije bilo moguće izmjeriti potrošnju BMW-a.