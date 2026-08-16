Oglas za vilu na Braču privukao pažnju: Za 147 kvadrata traže 1,05 milijuna eura

Oglas za prodaju vile na Braču privukao je pažnju zbog cijene od čak 1.050.000 eura. Riječ je o samostojećoj kući nedaleko od Supetra koja spaja tradicionalnu bračku arhitekturu s modernim sadržajima poput grijanog bazena i privatne saune.

Prema oglasu, nekretnina se nalazi u mirnom dijelu otočkog mjesta, na parceli površine 252 četvorna metra. Ukupna površina kuće s terasama i balkonima iznosi 228 četvornih metara, dok se na unutarnji stambeni prostor odnosi 147 kvadrata.

Četiri spavaće sobe, bazen i sauna

Kuća ima dva dnevna boravka i dvije potpuno opremljene kuhinje, četiri spavaće sobe, tri kupaonice i dodatni toalet. Tu su i tri prostrane terase i balkoni.

Posebno se ističe uređeni vanjski prostor s grijanim bazenom i sunčalištem, a budućim vlasnicima na raspolaganju je i privatna sauna. U dvorištu se nalazi natkrivena ljetna blagovaonica s tradicionalnim kominom na drva.

Izvana je kuća uređena u prepoznatljivom dalmatinskom stilu, s kamenim elementima i obrubima oko prozora te tamnozelenim drvenim škurama.

Do mora 900 metara

Kuća je izgrađena 2011. godine, a posljednji put adaptirana 2023. Prodaje se potpuno namještena i opremljena. Ima podno grijanje i kamin na drva, energetski certifikat B te osiguran parking na vlastitoj parceli.

Prema navodima iz oglasa, plaža je udaljena oko 900 metara, dok je Supetar udaljen manje od tri kilometra. Stanica javnog prijevoza nalazi se oko 300 metara od kuće.

Za ovu bračku nekretninu prodavatelj traži 1,05 milijuna eura, što znači da, računamo li 147 četvornih metara unutarnjeg stambenog prostora, tražena cijena iznosi nešto više od 7100 eura po četvornom metru.