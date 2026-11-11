Oglas za posao u Hrvatskoj iznenadio: Plaća 2600 eura, vikendi slobodni, a tu su i brojne pogodnosti

Automehaničarski obrt sa zagrebačkog područja iznenadio je ovotjednim oglasom za posao.

Napisali su da traže “iskusnog i potpuno samostalnog automehaničara za rad na osobnim vozilima i dostavnim kombijima”.

“Nudimo uvjete kakve malo tko nudi na tržištu! Fiksna početna plaća od 2600 eura neto mjesečno. Vikend je svetinja – subotom i nedjeljom ne radimo! Osiguran ljetni i zimski kolektivni godišnji odmor. Božićnica, uskrsnica i regres”, napisali su u oglasu, piše Danica.hr.

Od kandidata očekuju najmanje pet godina iskustva i potpunu samostalnost u radu, izvrsno poznavanje autodijagnostike, odgovornost, pedantnost i vozačku dozvolu B kategorije.

Prema portalima specijaliziranima za oglase za radna mjesta i plaće, automehaničari u Hrvatskoj u prosjeku zarađuju oko 1300 eura neto. Oni s više iskustva, prema istim izvorima, dosegnu i 2000 eura