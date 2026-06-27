Oglas za luksuzni penthouse u Krilu Jesenice privukao je brojne poglede, pogledajte što se nudi za 800.000 eura

Jedan oglas za nekretninu u okolici Splita posljednjih je dana privukao pažnju ljubitelja luksuznih stanova. U Krilu Jesenice prodaje se dvoetažni penthouse smješten u stambenom kompleksu u prvom redu do mora, a za njega vlasnik traži 800.000 eura.

Stan se nalazi u zgradi koja ima privatni pješački podvožnjak s izravnim izlazom na plažu, što je jedna od njegovih najvećih posebnosti.

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Penthouse je organiziran na dvije etaže. Na donjoj se nalaze otvoreni dnevni boravak s kuhinjom, dvije spavaće sobe i dvije kupaonice, dok je gornja etaža rezervirana za prostranu krovnu terasu.

Na terasi se nalazi ljetna kuhinja i privatni jacuzzi, a novi vlasnik moći će uživati u pogledu na more svega nekoliko koraka od plaže.

Nekretnina se prodaje nenamještena, no kupaonice su u potpunosti dovršene, a ugrađena je i klimatizacija. Uz stan je moguće kupiti i garažno parkirno mjesto.

Tražena cijena iznosi 800.000 eura, što ovaj penthouse svrstava među skuplje nekretnine na tržištu. Cijena po četvornom metru pritom je viša od trenutačnog prosjeka u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Luksuzne nekretnine uz more i dalje privlače velik interes kupaca, a upravo su blizina plaže, panoramski pogled i dodatni sadržaji poput krovne terase i jacuzzija među glavnim razlozima zbog kojih ovakvi oglasi redovito izazivaju pažnju.