Oglas iz Spinuta ponovno šokira: 64 kvadrata za 650.000 eura, a renovacija tek slijedi

Cijene nekretnina u Splitu već su odavno tema koja izaziva brojne rasprave, a novi oglas za stan u Spinutu još jednom pokazuje koliko je tržište otišlo visoko. Na Njuškalu je oglašen stan od 64 četvorna metra, uz terasu od 20 kvadrata i ostavu od 7 kvadrata, a tražena cijena iznosi čak 650.000 eura.

Posebno upada u oči podatak da je stan potrebno renovirati, što znači da kupca, osim visoke kupoprodajne cijene, čekaju i dodatna ulaganja.

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Više od 10 tisuća eura po kvadratu stambene površine

Prema oglašenoj cijeni i navedenoj stambenoj površini, kvadrat ovog stana iznosi više od 10 tisuća eura. Riječ je o iznosu koji jasno pokazuje koliko su cijene stanova u Splitu posljednjih godina otišle u nebo, osobito u traženim gradskim kvartovima poput Spinuta.

Stan se nalazi na četvrtom katu stambene zgrade s liftom, a smješten je u mirnoj ulici izvan glavnih prometnica. Orijentiran je na istok i zapad, a zgrada je priključena na gradski vodovod i kanalizaciju.

Uz stan dolaze terasa i ostava

Uz stan se oglašava i natkrivena terasa od 20 četvornih metara, kao i ostava površine 7 četvornih metara koja se nalazi na istom katu, odmah do ulaznih vrata stana. U oglasu se navodi i mogućnost preuređenja prostora u dva zasebna stana s odvojenim ulazima, što se posebno ističe kao potencijal za investiciju, najam ili turizam. Druga opcija je uređenje jednog većeg komfornog stana.

Visoka cijena, a renovacija tek slijedi

Iako se Spinut smatra jednom od poželjnijih splitskih lokacija, cijena od 650.000 eura za stan koji je tek potrebno renovirati ponovno otvara pitanje dostupnosti stanovanja u Splitu.

Za mnoge građane ovakvi iznosi odavno su izvan dosega, dok oglasi poput ovoga dodatno potvrđuju dojam da je kupnja stana u Splitu postala privilegij onih s vrlo dubokim džepom. U oglasu je navedeno i da agencijska provizija iznosi 3 posto plus PDV, a razgledavanje nekretnine moguće je uz prethodno potpisivanje ugovora o posredovanju.