„Odvozio“ sate dok je bio izvan Hrvatske: Policija razotkrila dogovor kandidata i instruktorice

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvije osobe, 26-godišnjakom i 29-godišnjakinjom koji su zajednički i dogovorno počinili više kaznenih djela.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 26-godišnjak počinio kaznena djela Zlouporaba položaja i ovlasti opisano u čl. 291 st.1 u svezi čl. 37 KZ RH, Krivotvorenje službene ili poslove isprave iz čl. 279. st.1. i Ovjeravanje neistinitog sadržaja iz čl. 281, a 29-godišnjakinja je počinila kaznena djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 291 i Krivotvorenje službene ili poslove isprave iz čl. 279 Kaznenog zakona RH.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je, na poticanje 26-godišnjaka, 29-godišnjakinja kao službena osoba odnosno instruktor vožnje u knjižicu kandidata unijela neistinite podatke da je 26-godišnjak prisustvovao osposobljavanju iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom i odvozio sve potrebne sate, iako je utvrđeno da se u to vrijeme 26-godišnjak nalazio izvan Splita i Hrvatske. Na temelju neistinito prikazanih podataka u knjižici kandidata, 26-godišnjak je stekao uvjete za prijavu i polaganje vozačkog ispita i ishođenje vozačke dozvole, a po položenom ispitu je vlastoručno potpisanim zahtjevom ishodio vozačku dozvolu B kategorije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja oboje su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.