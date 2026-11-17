Istraga smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru nastavlja se ispitivanjem novih osumnjičenika. Među njima je i 27-godišnji medicinski tehničar, čiji je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković nakon ispitivanja u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu iznio pojedinosti o obrani svojeg klijenta.

Kako je potvrdio, njegov branjenik iznio je svoju verziju događaja i odgovarao na pitanja tijekom ispitivanja.

„Branim osobu koja je bila u prostoriji i koja se tereti za ubojstvo nečinjenjem. Vrlo je aktivno iznosio svoju obranu, dakle, ispričao je sve okolnosti događaja, i to je ono što se u ovom trenutku može komentirati”, izjavio je Pavasović Visković.

Tužiteljstvo traži istražni zatvor

Državno odvjetništvo zatražilo je određivanje istražnog zatvora za 27-godišnjaka, a odluka se očekuje nakon ročišta pred sucem istrage zagrebačkog Županijskog suda, zakazanog za 18 sati.

Odvjetnik je pritom posebno izdvojio jednu od osnova na kojima tužiteljstvo temelji svoj zahtjev.

„Tražen je, između ostaloga, i po osnovi koju još nisam doživio da se traži, ali kažem, vidjet ćemo što će se dogoditi dalje”, rekao je.

Na pitanje smatra li da će njegovu branjeniku biti određen istražni zatvor, odgovorio je bez dvojbe:

„To nema nikakve sumnje.”

„Imate tu žrtvu, imate strahotu koju je doživjela ta obitelj”

Pavasović Visković nije želio nagađati o mogućoj promjeni pravne kvalifikacije kaznenog djela tijekom nastavka istrage. Naglasio je kako je riječ o iznimno osjetljivom slučaju, osobito zbog tragedije koju je doživjela obitelj preminulog pacijenta.

„Gledajte, ja to ne bih sada, u ovom trenutku, puno komentirao. Dakle, imate tu žrtvu, imate strahotu koju je doživjela ta obitelj, a s druge strane, ovdje imate jednu situaciju koja zapravo više nije u domeni prava i pravosuđa, tako da nije nešto što bih ja trebao opsežno komentirati, niti je mjesto, niti je vrijeme za to”, poručio je.

Četvero zdravstvenih djelatnika osumnjičeno za teško ubojstvo nečinjenjem

Osim 27-godišnjeg medicinskog tehničara, u sklopu istog slučaja uhićene su i 33-godišnja liječnica specijalizantica te dvije medicinske sestre, stare 23 i 27 godina. Svi su dovedeni na ispitivanje u državno odvjetništvo.

Četvero zdravstvenih djelatnika sumnjiči se za teško ubojstvo posebno ranjive osobe počinjeno nečinjenjem. Drugim riječima, ne stavlja im se na teret da su osobno fizički napali Periša, već da nisu poduzeli potrebne radnje kako bi spriječili nasilje i njegovu smrt, iako su, prema sumnjama istražitelja, na to bili obvezni.

Kazneni zakon predviđa odgovornost i za osobe koje propuste spriječiti zabranjenu posljedicu ako su to bile pravno dužne učiniti, a njihov se propust može izjednačiti s počinjenjem kaznenog djela.

Za teško ubojstvo posebno ranjive osobe propisana je kazna zatvora od najmanje deset godina ili dugotrajni zatvor, pri čemu zakon dopušta mogućnost blažeg kažnjavanja kada je djelo počinjeno nečinjenjem.