Tisuće građana okupile su se u subotu navečer na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu kako bi odale počast Kristianu Josipu Perišu, koji je prije mjesec dana preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.

Nakon komemoracije javnosti se obratio Leon Zrnić, odvjetnik obitelji Periš i Kristianov krizmani kum. U razgovoru za RTL Danas, pozvao je medije i korisnike društvenih mreža da prestanu dijeliti snimku bolničkog videonadzora na kojoj je zabilježeno postupanje prema Kristianu prije njegove smrti.

"Ne treba dodatno traumatizirati ovu časnu i poštenu obitelj"

"Apeliram na sve koji su objavili snimku videonadzora iz bolnice da je uklone sa svojih profila, portala i svih drugih mjesta. Nema razloga da ta snimka i dalje bude dostupna. Svi su vidjeli što su trebali vidjeti. Ne treba dodatno traumatizirati ovu časnu i poštenu obitelj", poručio je Zrnić. Istaknuo je kako je komemoracija bila iznimno emotivna te zahvalio svima koji su došli pružiti podršku obitelji.

Oštra poruka onima koji vrijeđaju obitelj

Odvjetnik se posebno osvrnuo na negativne komentare i uvrede upućene Kristianovim najbližima.

"Svima koji imaju potrebu reći nešto ružno ovoj obitelji mogu samo poručiti da ih može biti sram", kazao je Zrnić, oštro kritizirajući one koji napadaju obitelj u njezinim najtežim trenucima. Potvrdio je i da obitelj ne odustaje od ranije iznesenih zahtjeva prema nadležnim institucijama, ali da im se, prema njegovim riječima, u vezi s tim još nitko nije javio.

Mjesec dana od Kristianove smrti

Podsjetimo, Kristian Josip Periš preminuo je 21. listopada u zagrebačkoj psihijatrijskoj klinici. Njegova smrt i snimke postupanja bolničkog osoblja izazvale su snažne reakcije javnosti te pokretanje istrage.

Obitelj traži utvrđivanje odgovornosti svih uključenih, izmjene propisa o fizičkom sputavanju pacijenata i dodatne mjere nadzora u zdravstvenim ustanovama. Zrnić je na kraju razgovora još jednom zamolio sve koji žele dobro obitelji Periš da uklone spornu snimku s interneta.