Odvjetnik nakon izbora u Srbiji: Vučić je doživio težak poraz, građanima se probudio instinkt preživljavanja! Ovo je tek početak

Odvjetnik Božo Prelević izjavio je za N1 Srbija, komentirajući ishod izbora, da se kod građana probudio „instinkt preživljavanja“.

Prema njegovim riječima, „Srbija se oslobodila nakon duge i teške bolesti, jednog karcinoma koji je razarao i društvo i državu, koji je sukobljavao građane i prizivao rat“.

„To je toliko velika stvar da toga još nismo ni svjesni. S jedne strane, prilično mi je drago što Aleksandar Vučić jučer nije naredio izborne manipulacije. Oni u Areni bili su spremni za to, ali razlika od 500.000 glasova nije im dopuštala da provedu manipulacije“, rekao je Prelević za N1 Srbija.

Istaknuo je i da mu je drago što je sve prošlo bez krvoprolića i bilo kakvog razaranja.

„Sinoć sam bio pred vratima parlamenta jer sam mislio da bi nekome možda moglo pasti na pamet ući unutra. Ondje su bili policajci u civilu, građani su došli, fotografirali se, ali nikome to nije palo na pamet. To je jako dobro, kao i činjenica da ništa nije razbijeno, osim onih šatora u Ćacilendu. To poniženje koje smo trpjeli, a vi novinari posebno, znači da je ovo i vaša pobjeda. Nije ovo samo pobjeda Studentske liste, ovo je pobjeda građana i građanskih zborova. Studentska lista pobijedila je na izborima, ali građani su glasali za nju“, kazao je.

Prema njegovim riječima, riječ je o iznimno velikom iskoraku u vanjskoj, regionalnoj i unutarnjoj politici.

„A sada, kako je rekao Saičić, trebalo bi osmisliti strategiju kako spriječiti daljnje razaranje i kako provesti promjenu vlasti jer oni i dalje imaju vladu i moć. Kada je Vučić u pitanju, uvijek me uspije iznenaditi. Iznenadio sam se jučer kada je priznao rezultate izbora. Ne znam što to znači. Čestita, a zatim kaže da je ova studentska skupina, odnosno oni koji podržavaju studente, lagala, da je to lista Nataše Kandić, i onda ponovno počinje s uvredama. To je prijetnja: imamo novac, medije, silu... Pitanje je koliko brzo to možete promijeniti. Imamo dekane, REM, sve su to pitanja za koja treba osmisliti strategiju i cijelo se vrijeme držati studentskog zahtjeva, a to je vladavina prava. Ne revanšizam. Moramo krenuti prema drukčijoj Srbiji, u kojoj žive naša djeca“, rekao je.

„U SNS-u su bili iznimno iznenađeni izlaznošću“

Prelević tvrdi da ima informacije iznutra prema kojima su u Srpskoj naprednoj stranci (SNS) bili iznimno iznenađeni odazivom birača.

„Već oko 15 sati imali su projekcije da bi izlaznost mogla biti oko 71 posto i razrađivali su različite scenarije. Prema jednom od njih, trebali su braniti institucije i u Areni manipulirati znatnim brojem glasova. To je bila varijanta u kojoj bi išli prema sukobu. Međutim, razlika od 500.000 glasova toliko je velika da je nisu mogli nadoknaditi čak ni manipulacijama“, kazao je.

Smatra da su se u događanja uključili i diplomati iz Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije.

„Bilo je potpuno jasno da nije izgubio tijesno, nego uvjerljivo. U tom trenutku Ćacilend, koji je upravo bio popunjen kako bi došlo do sukoba s građanima, počeo je gubiti smisao. Odlučio se za drugu mogućnost, priznati izbore. Znam da su neki diplomati i čestitali Studentskoj listi. On izlazi jer je vidio da je sve odlučeno i kaže da je za njega bolje da se ovo završi mirno nego da se krene u nasilje, jer je pitanje kako bi to nasilje završilo za njega i njegove“, rekao je Prelević za N1 Srbija.

Dodao je da je oko 17 sati bilo potpuno jasno da Vučić gubi izbore.

„Ne samo da je izgubio u velikim gradovima nego i u malim mjestima, gdje je Studentska lista dobila i 50 posto više glasova. Sve je ovo prošlo fenomenalno, ali kao i kod svakog karcinoma, morate pratiti stanje i znati što ćete dalje. Budući da smo od liječnika saznali da više nemamo zloćudnih stanica u mozgu, hajdemo sada vidjeti kako živjeti i kako izgraditi demokratski uređenu zemlju sa slobodnim medijima i vladavinom prava“, kazao je.

„Kod građana se probudio instinkt preživljavanja“

Prelević smatra da je presudna bila odlučnost građana da više ne trpe poniženja.

„Taj Ćacilend vratio im se poput bumeranga jer su ga građani doživjeli kao vrijeđanje zdravog razuma i ponižavanje građana. Na kraju je želio razoriti i obitelj time što je bakama i djedovima poručio: 'Ne slušajte unuke.' Pod nazivom Ujedinjena Srbija milijarderi nisu imali granica u tome što su sve bili spremni razoriti. Kod građana se probudio instinkt preživljavanja. Javljali su mi se ljudi koji su doputovali iz Dubaija samo kako bi glasali. Sve je to bilo strašno ponižavanje. Kada vam netko uskrati pravo glasa, izbrisao vas je kao građanina“, rekao je.

Pozvao je građane da se ne upuštaju u osobne osvete.

„Svi ti ljudi s crnim kapuljačama, znam da su građanima nanijeli mnogo nevolja, ali mnogo je važnije graditi vladavinu prava i institucije. Volio bih da budu mnogo pametniji nego što je bio DOS 5. listopada. Tada ste imali nevjerojatan broj političkih prebjega koji su odjednom postali dio DOS-a. Vjerujem da ćemo sada biti preplavljeni ljudima koji će govoriti: 'Ja sam uvijek bio protiv Vučića', iako su učinili sve da Vučić ostane na vlasti 14 godina“, kazao je.

„Vjerujem da će se Vučićevi mediji postupno gasiti“

Na pitanje o situaciji u medijima, Prelević je rekao da smatra kako će i fond Alpac analizirati isplati li mu se nastaviti podupirati dosadašnje medijske strukture.

„Mislim da će i fond Alpac napraviti analizu o tome hoće li se usred mora uhvatiti za kamen koji tone ili će pokušati spasiti svoj kapital“, rekao je.

„Vjerujem da će se ti Vučićevi mediji jedan po jedan polako gasiti i da će odgovarati za proizvodnju mržnje tijekom 14 godina. To nije samo vrijeđanje. Četrnaest godina trebali ste informirati javnost, a vi ste je dezinformirali. Mislim da bi to moglo predstavljati neko teže kazneno djelo“, zaključio je Prelević.