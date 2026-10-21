Odveli su ih na obalu rijeke i ubili: 35 godina od stravičnog pokolja 56 hrvatskih civila, među žrtvama najviše žena i staraca

Danas se navršava točno 35 godina od jednog od najstrašnijih zločina Domovinskog rata. U malom pounjskom selu Baćinu, nedaleko od Hrvatske Dubice, srpske su snage 1991. godine ubile 56 hrvatskih civila, uglavnom žena, starijih i nemoćnih osoba. Njihova jedina krivnja bila je što su ostali u svojim domovima na području koje je tijekom velikosrpske agresije palo pod okupacijsku vlast.

Tragedija Baćina i okolnih sela jedno je od najmračnijih poglavlja hrvatske novije povijesti. Iako je riječ o jednom od najmasovnijih zločina nad civilima tijekom Domovinskog rata, javnost je s njegovim razmjerima potpunije upoznata tek nakon oslobođenja okupiranog područja i pronalaska masovne grobnice 1997. godine.

Okupacija, popisi stanovnika i odvođenje u smrt

Nakon okupacije Hrvatske Kostajnice u rujnu 1991. godine, većina hrvatskog stanovništva okolnih naselja napustila je svoje domove. Ipak, na području Hrvatske Dubice, Baćina i Cerovljana ostalo je približno 120 hrvatskih civila, uglavnom starijih osoba koje nisu mogle ili nisu željele otići.

Prema dokumentaciji Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, pripadnici srpskih snaga 20. listopada 1991. u Hrvatskoj Dubici okupili su i zatočili 53 civila u tamošnjem vatrogasnom domu. Tijekom dana i noći deset osoba bilo je pušteno, dok su preostala 43 zatočenika ostala u rukama okupacijskih snaga.

Sljedećeg dana, 21. listopada 1991., zatočenike su odveli na područje Baćina. Ondje im je pridruženo još najmanje 13 civila iz okolnih naselja. Svih 56 osoba potom je ubijeno.

Žrtve nisu bile vojnici niti su sudjelovale u borbenim djelovanjima. Bili su to stanovnici pounjskih sela, ljudi koji su u svojim kućama dočekali okupaciju, nadajući se da će preživjeti rat.

Masovna grobnica otkrivena tek 1997. godine

Posmrtni ostaci ubijenih civila pronađeni su nakon oslobođenja okupiranog područja. Tijekom proljeća 1997. godine iz masovne grobnice na lokalitetu Skelište kod Baćina ekshumirana su tijela 56 žrtava.

Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, riječ je o drugoj najvećoj masovnoj grobnici žrtava Domovinskog rata u Hrvatskoj, nakon vukovarske Ovčare.

Zločin u Baćinu nije bio jedino stradanje stanovništva toga kraja. Tijekom Domovinskog rata na području Općine Hrvatska Dubica život je izgubilo ili nestalo ukupno 137 osoba, među kojima 98 civila i 39 pripadnika hrvatskih obrambenih snaga.

Iza tih brojki ostale su uništene obitelji, izgubljeni životi i sjećanja koja ni nakon tri i pol desetljeća nisu izblijedjela.

Spomen-soba čuva uspomenu na 137 žrtava

Kako bi se očuvalo sjećanje na stradanja stanovnika Hrvatske Dubice i okolnih sela, u Baćinu je 2017. godine otvorena Spomen-soba Domovinskog rata, memorijalni prostor posvećen poginulim i nestalim braniteljima te civilnim žrtvama.

U spomen-sobi predstavljena su imena stradalih, a u blizini se nalazi spomen-obilježje masovne grobnice, otkriveno 21. listopada 2000. godine, na devetu godišnjicu pokolja.

Memorijalni prostor ima važnu ulogu u prenošenju povijesne istine mlađim naraštajima, osobito onima koji nisu svjedočili ratnim zbivanjima i odrastali su u slobodnoj Hrvatskoj.

U srijedu komemoracija i sveta misa

Općina Hrvatska Dubica najavila je da će se 35. obljetnica stradanja obilježiti u srijedu, 21. listopada 2026. godine.

Program počinje u 11 sati polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i odavanjem počasti kod spomen-obilježja u Baćinu te spomenika pokraj crkve Svih svetih. U 12 sati predviđen je obilazak Spomen-sobe Domovinskog rata, dok će se u 12.30 sati u crkvi Presvetog Trojstva u Hrvatskoj Dubici služiti sveta misa za sve poginule i nestale u Domovinskom ratu.

Iz Općine su pozvali stanovnike da se pridruže komemoraciji i odaju počast nevinim žrtvama.

Trideset pet godina nakon pokolja, Baćin ostaje mjesto bolnog sjećanja, ali i trajne opomene. Njegove žrtve nisu poginule na bojištu. Ubijene su zato što su, unatoč ratnom nasilju, ostale na zemlji na kojoj su živjele.

Njihova imena i sudbine dio su povijesti Domovinskog rata koju Hrvatska ne smije zaboraviti.