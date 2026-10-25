Oduševljenje na ulicama, tisuće slave Vučićev pad: "Gotov je"

Tisuće građana na ulicama srpskih gradova slavi poraz Aleksandra Vučića i SNS-a na izborima.

Nakon što je bivši predsjednik priznao poraz, iz stožera Studentske liste počeli su slaviti: "Pobjeda, pumpaj, pumpaj".

Pjesma, baklje i oduševljenje prolomili su se i ulicama Beograda, Novog Sada, Niša, Kraljeva...

Serbia 🇷🇸: celebrations erupt in the city of Niš following the victory of the Student List in the parliamentary elections. https://t.co/Zpx7JMHmsj — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 25, 2026

Slavija u Beogradu je blokirana ljudima koji slave.

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U gradovima je potpuna ludnica, automobili su zaustavljeni i trube, ljudi plješću i grle se što je nakon 14 godina na vlasti SNS izgubio izbore, piše Dnevnik.hr.