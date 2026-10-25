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Oduševljenje na ulicama, tisuće slave Vučićev pad: "Gotov je"

Brojni građani na ulicama slave pobjedu Studentske liste
beograd slavlje

Tisuće građana na ulicama srpskih gradova slavi poraz Aleksandra Vučića i SNS-a na izborima.

Nakon što je bivši predsjednik priznao poraz, iz stožera Studentske liste počeli su slaviti: "Pobjeda, pumpaj, pumpaj".

Pjesma, baklje i oduševljenje prolomili su se i ulicama Beograda, Novog Sada, Niša, Kraljeva...

 

Slavija u Beogradu je blokirana ljudima koji slave.

 

 
 
 
 
 
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U gradovima je potpuna ludnica, automobili su zaustavljeni i trube, ljudi plješću i grle se što je nakon 14 godina na vlasti SNS izgubio izbore, piše Dnevnik.hr.

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