Oduševljenje na ulicama, tisuće slave Vučićev pad: "Gotov je"

Tisuće građana na ulicama srpskih gradova slavi poraz Aleksandra Vučića i SNS-a na izborima.
Nakon što je bivši predsjednik priznao poraz, iz stožera Studentske liste počeli su slaviti: "Pobjeda, pumpaj, pumpaj".
Pjesma, baklje i oduševljenje prolomili su se i ulicama Beograda, Novog Sada, Niša, Kraljeva...
Serbia 🇷🇸: celebrations erupt in the city of Niš following the victory of the Student List in the parliamentary elections. https://t.co/Zpx7JMHmsj
— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 25, 2026
Slavija u Beogradu je blokirana ljudima koji slave.
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U gradovima je potpuna ludnica, automobili su zaustavljeni i trube, ljudi plješću i grle se što je nakon 14 godina na vlasti SNS izgubio izbore, piše Dnevnik.hr.
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