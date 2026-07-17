Oduševila profesore i branitelje: Imoćanka napisala diplomski rad o ratnom putu 3. imotske bojne

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu danas je diplomski rad pod nazivom "Ratni put pripadnika 3. imotske bojne u Hrvatskom domovinskom ratu" uspješno obranila Imoćanka Ana Pirić, stekavši akademsko zvanje magistre edukacije povijesti i hrvatskog jezika i književnosti.

Posvetila rad pripadnicima 3. imotske bojne

Svečanoj obrani nazočili su članovi njezine uže i šire obitelji, prijatelji, kao i nekolicina bivših pripadnika 3. imotske bojne, kojima je Ana posvetila svoj diplomski rad.

Riječ je o temi koja se rijetko obrađuje u akademskim radovima, a posebno je značajna zbog uloge koju je ova postrojba imala tijekom Domovinskog rata. Prema riječima bivših pripadnika bojne, dosad nitko nije na ovako sustavan i znanstven način istražio njezin ratni put.

Diplomski rad ocjenjivalo je ispitno povjerenstvo u sastavu prof. dr. Aleksandar Jakir, mentor prof. dr. Mladenko Domazet te akademik Marko Trogrlić.

Kako je istaknuto tijekom obrane, riječ je o vrijednom znanstvenom radu u kojem su primijenjene različite istraživačke metode, uspješno objedinjene u cjelovitu analizu ratnog puta 3. imotske bojne.

Članovi povjerenstva naglasili su i kako rad predstavlja kvalitetnu polazišnu osnovu za daljnja istraživanja te njegovo objavljivanje u obliku knjige, smatrajući da je ova postrojba 4. brigade ZNG svojim doprinosom u Domovinskom ratu takvo djelo u potpunosti zaslužila.

"Oteo je od zaborava naše najslavnije dane"

Posebno zadovoljstvo i ponos zbog Anina uspjeha izrazili su bivši pripadnici 3. imotske bojne, istaknuvši kako je svojim istraživanjem sačuvala dio povijesti njihove postrojbe od zaborava.

Poručili su kako njezin rad predstavlja vrijedan doprinos očuvanju uspomene na ratni put bojne i na razdoblje u kojem je, kako navode, stvarana i obranjena hrvatska država.