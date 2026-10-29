Održavanje festivala tehničke kulture "Tehnifest 2026." u OŠ Mertojak, 16.-17. studenog 2026.

U suradnji s udrugama članicama, Hrvatskom zajednicom tehničke kulture, Zajednicom tehničke kulture Grada Dubrovnika, te Osnovnom školom Mertojak, Zajednica tehničke kulture Grada Splita organizira Festival tehničke kulture "Tehnifest 2026.", koji će se održati 16. i 17. studenog 2026. godine u prostoru Osnovne škole Mertojak u Splitu. Svečano otvorenje Festivala predviđeno je u ponedjeljak, 16. studenog u 11:00 sati u atriju škole.

Za učenike škole domaćina bit će organizirane brojne interaktivne radionice iz područja modelarstva i elektrotehnike, elektronike, raketnog modelarstva, automatike, elementarne robotike, programiranja, osnova robotike i mehanike te automodelarstva. Glavni ciljevi Festivala su popularizacija programa tehničke kulture te poticanje djece i mladih na uključivanje u tehničke aktivnosti koje nude kvalitetno i kreativno provođenje slobodnog vremena, ali i mogućnosti za dodatno obrazovanje i osobni razvoj.

Radionice i predavanja obuhvaćaju širok spektar tema iz tehničke kulture, a vodit će ih iskusni mentori iz sljedećih ustanova i udruga: Zvonimir Lapov-Padovan (Hrvatska zajednica tehničke kulture), Tome Kovačević i Martin Olujić (Društvo pedagoga tehničke kulture Split), Tomo Sjekavica (Zajednica tehničke kulture Dubrovnik), Ivo Ćurković i Josipa Šimunović (Klub mladih tehničara "Elektrotehničar", ETŠ Split), Nenad Grgas (STORM), te Zoran Knez (Zvjezdano selo Mosor). Osim radionica, učenicima će u ponedjeljak navečer biti ponuđeno i predavanje iz astronomije, te – ako vremenski uvjeti budu povoljni – astronomsko promatranje neba teleskopom na platou ispred škole. Očekuje se da će u program Festivala biti uključeno oko 250 učenike OŠ Mertojak.

Festival je dio projekta Science Comes to Town (Znanost dolazi u grad), čiji je cilj približiti znanost građanima, osobito djeci i mladima, kroz praktične i dostupne aktivnosti. Zajednica tehničke kulture grada Splita djeluje u okviru ovog projekta kao pridruženi partner Grada Splita.