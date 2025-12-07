Održano prvo prvenstvo u lignjolovu gardijskih postrojbi: Pobjedu odnijeli veterani 4. gardijske brigade – Pauci

U Kaštelanskom akvatoriju jučer je održano prvo prvenstvo u lignjolovu gardijskih postrojbi i specijalne policije, uz domaćinstvo veterana 4. gardijske brigade. Natjecanje je okupilo pripadnike iz više postrojbi: 1. gbr Tigrovi, 3. gbr Kune, 4. gbr Pauci, 5. gbr Sokolovi, 7. gbr Pume, 9. gbr Vukovi, 84. gardijske bojne Specijalne policije te podružnice 4. gbr Knin.

Nakon okupljanja u lučici Mornar i upoznavanja natjecatelja s kapetanima brodica, sudionici su u 15 sati isplovili prema svojim postama. U svakoj je brodici bilo po dvoje veterana, a svi su prošli kratki, ali praktični tečaj lignjolova prije početka natjecanja.

Idealni uvjeti na moru – mirno more, lijepo vrijeme i iznimno dobro raspoloženje – doprinijeli su prvim ulovima već ubrzo nakon isplovljavanja. Nakon trosatnog lignjolova sudionici su se vratili u lučicu, gdje je uslijedilo službeno vaganje i proglašenje pobjednika.

Treće mjesto osvojila je ekipa podružnice 4. gbr Knin, drugo mjesto pripalo je 7. gbr Puma, dok su se pobjednicima prvog prvenstva okrunili veterani 4. gbr Pauci.

Nakon natjecanja uslijedila je večera i druženje u restoranu Torcida u Stobreču, gdje su uručene zahvalnice i pehari najuspješnijima. U dobrom raspoloženju i zajedništvu, svi sudionici složili su se u jednom – ovo natjecanje zaslužuje postati tradicija.