Održano potpisivanje ugovora o dodjeli studentskih stipendija u Sinju

U Gradskoj vijećnici Grada Sinja danas je održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Sinja za akademsku godinu 2025./2026. Grad Sinj dodjeljuje stipendije za ukupno 296 studenata, od čega 68 studenata prve godine i 228 studenata viših godina studija. Mjesečni iznos stipendije je 150 eura, a isplaćivat će se tijekom deset mjeseci.

Potpisivanju su nazočili gradonačelnik Miro Bulj i zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta, koji su se obratili studentima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gradonačelnik Bulj istaknuo je kako je znanje najveća vrijednost koju nitko ne može oduzeti te naglasio da će Grad nastaviti pružati podršku studentima kako bi što uspješnije priveli kraju svoje studijske obveze. Dodao je kako mu je velika želja da stečeno znanje primjenjuju upravo u Sinju, gdje je njihov dom.

Zamjenik gradonačelnika Bobeta naglasio je zadovoljstvo što Grad može financijski pomoći studentima, prisjetivši se vlastitih studentskih dana kada je morao dodatno raditi jer tada nije bilo ovakvih potpora.

Studenti su izrazili zahvalnost na dodijeljenim stipendijama, istaknuvši kako im ova pomoć puno znači u pokrivanju troškova studiranja.