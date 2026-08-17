Održana proširena sjednica Stožera civilne zaštite SDŽ o sanaciji posljedica požara kod Omiša

U zgradi Splitsko-dalmatinske županije u ponedjeljak je održana proširena sjednica Stožera civilne zaštite na kojoj se raspravljalo o daljnjim mjerama i sanaciji posljedica velikog požara na omiškom području.

Na sjednici su sudjelovali splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, voditelj Uprave šuma Podružnice Split Ante Taraš, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević te pročelnik županijskog Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava Damir Gabrić. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u sjednicu se uključio videovezom.

Na sastanku je dogovoreno poduzimanje niza mjera radi zaštite stanovništva, prometnica i imovine te pomoći građanima koji su pretrpjeli štetu.

Zbog najavljenog nevremena i mogućnosti erozije tla, Hrvatske šume angažirat će djelatnike na opožarenom području kako bi utvrdili koja izgorjela, oštećena i urušena stabla predstavljaju opasnost. Posebna pozornost bit će usmjerena na uklanjanje stabala i drugog materijala iz potoka i korita kojima prolazi oborinska voda kako bi se smanjila opasnost od začepljenja i poplava.

Prioritet će biti i područje uz državnu cestu D8, gdje će se provjeriti predstavljaju li oštećena stabla opasnost za promet te će se prema potrebi uklanjati.

Stožer je razmotrio i pitanje privremenog zbrinjavanja građana čiji su domovi stradali u požaru. Za one koji su ostali bez svojih kuća, u suradnji s nadležnim državnim tijelima, osigurat će se kontejneri iz državnih robnih zaliha kako bi mogli privremeno boraviti na svojoj zemlji tijekom sanacije štete. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved potvrdio je spremnost Vlade da pruži potrebnu pomoć u zbrinjavanju stradalih. Precizniji podaci o broju osoba koje su ostale bez doma očekuju se do kraja dana.

Dogovoreno je i da će statičari obići pogođeno područje te pregledati oštećene kuće i druge objekte kako bi se utvrdio stupanj oštećenja i njihova sigurnost za daljnji boravak.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je kako će se, nakon što budu poznati precizni podaci o štetama na smještajnim i ugostiteljskim objektima, razmotriti mogućnosti i odgovarajući modeli pomoći. To se odnosi na objekte s ishođenim rješenjima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, kao i na ugostiteljske objekte koji imaju rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta. Ministarstvo će, u skladu s utvrđenim opsegom štete, razmotriti mogućnosti pomoći radi ublažavanja posljedica požara.

Na sjednici je također dogovoreno da će se novčane donacije za pomoć stradalima moći uplaćivati putem računa Grada Omiša.

Splitsko-dalmatinska županija i Stožer nastavit će koordinirati aktivnosti na terenu te prikupljati podatke o nastalim štetama i potrebama stanovništva. Na temelju preliminarnih procjena Stožer će Vladi dostaviti podatke o razmjerima štete i potrebnim sredstvima, a Vlada će se uključiti u financiranje pomoći i sanacije posljedica požara.

Kao neposredni prioriteti nakon požara istaknuti su sigurnost stanovništva i prometnica, sprječavanje dodatnih posljedica mogućeg nevremena, procjena sigurnosti oštećenih objekata te što brže zbrinjavanje ljudi koji su ostali bez svojih domova.

Po završetku sjednice obići će se opožareno područje kako bi se na terenu dodatno sagledale posljedice požara, utvrdile potrebe stanovništva te odredili prioriteti za daljnju sanaciju i pomoć stradalima.