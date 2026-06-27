Close Menu

Održana još jedna Povorka ponosa u Splitu: Sudionici prošetali centrom grada i poslali jasne poruke

Split Pride prošao središtem grada

U Splitu je održana još jedna Povorka ponosa. Sudionici Split Pridea prošetali su centrom grada, noseći zastave, transparente i poruke kojima su željeli istaknuti važnost jednakosti, slobode, prihvaćanja i vidljivosti LGBTIQ+ osoba u društvu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Povorka je privukla pozornost brojnih građana i prolaznika, a središtem Splita odjekivale su poruke podrške, zajedništva i borbe protiv šutnje.

gay split 8
GALERIJA
Kliknite za pregled

Jasne poruke iz srca Splita

Ovogodišnji Split Pride održan je pod sloganom "Nije me mater rodila da mučin", a sudionici su i ove godine jasno poručili da žele društvo u kojem se nitko ne mora skrivati, šutjeti ili osjećati manje vrijednim.

Povorka je prošla centrom grada uz šarenu atmosferu, zastave duginih boja i transparente s porukama koje su sudionici nosili tijekom šetnje.

Donosimo nove fotografije

Dalmacija Danas bila je na terenu i zabilježila nove fotografije s ovogodišnje Povorke ponosa u Splitu.

Kako je izgledala šetnja sudionika Split Pridea centrom grada, kakve su poruke poslali i tko je sve bio dio ovogodišnje povorke, pogledajte u našoj fotogaleriji.

gaysplit pride split 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Više o ovoj temi pročitajte i na poveznicama ispod:

FOTO I VIDEO Ivošević i Marijana Puljak na Split Prideu: "Neka se slavi ljubav"

FOTO I VIDEO Pogledajte tko je sve stigao na Split Pride

Traje Povorka ponosa u Splitu: Sudionici Split Pridea šetaju centrom grada, prate ih jake policijske snage

Povorka ponosa krenula iz Đardina: Split Pride šalje snažne poruke iz srca grada

"Nije me mater rodila da mučin". U tijeku je Split Pride, evo poruka

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
2
Nice
1
What?
0
Laž
1
Sad
1
Mad
6