Održana još jedna Povorka ponosa u Splitu: Sudionici prošetali centrom grada i poslali jasne poruke

U Splitu je održana još jedna Povorka ponosa. Sudionici Split Pridea prošetali su centrom grada, noseći zastave, transparente i poruke kojima su željeli istaknuti važnost jednakosti, slobode, prihvaćanja i vidljivosti LGBTIQ+ osoba u društvu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Povorka je privukla pozornost brojnih građana i prolaznika, a središtem Splita odjekivale su poruke podrške, zajedništva i borbe protiv šutnje.

Jasne poruke iz srca Splita

Ovogodišnji Split Pride održan je pod sloganom "Nije me mater rodila da mučin", a sudionici su i ove godine jasno poručili da žele društvo u kojem se nitko ne mora skrivati, šutjeti ili osjećati manje vrijednim.

Povorka je prošla centrom grada uz šarenu atmosferu, zastave duginih boja i transparente s porukama koje su sudionici nosili tijekom šetnje.

Donosimo nove fotografije

Dalmacija Danas bila je na terenu i zabilježila nove fotografije s ovogodišnje Povorke ponosa u Splitu.

Kako je izgledala šetnja sudionika Split Pridea centrom grada, kakve su poruke poslali i tko je sve bio dio ovogodišnje povorke, pogledajte u našoj fotogaleriji.

Više o ovoj temi pročitajte i na poveznicama ispod: