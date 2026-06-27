Održana još jedna Povorka ponosa u Splitu: Sudionici prošetali centrom grada i poslali jasne poruke

U Splitu je održana još jedna Povorka ponosa. Sudionici Split Pridea prošetali su centrom grada, noseći zastave, transparente i poruke kojima su željeli istaknuti važnost jednakosti, slobode, prihvaćanja i vidljivosti LGBTIQ+ osoba u društvu.
Povorka je privukla pozornost brojnih građana i prolaznika, a središtem Splita odjekivale su poruke podrške, zajedništva i borbe protiv šutnje.
Jasne poruke iz srca Splita
Ovogodišnji Split Pride održan je pod sloganom "Nije me mater rodila da mučin", a sudionici su i ove godine jasno poručili da žele društvo u kojem se nitko ne mora skrivati, šutjeti ili osjećati manje vrijednim.
Povorka je prošla centrom grada uz šarenu atmosferu, zastave duginih boja i transparente s porukama koje su sudionici nosili tijekom šetnje.
Donosimo nove fotografije
Dalmacija Danas bila je na terenu i zabilježila nove fotografije s ovogodišnje Povorke ponosa u Splitu.
Kako je izgledala šetnja sudionika Split Pridea centrom grada, kakve su poruke poslali i tko je sve bio dio ovogodišnje povorke, pogledajte u našoj fotogaleriji.
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"Nije me mater rodila da mučin". U tijeku je Split Pride, evo poruka