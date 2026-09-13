Održan sastanak u Milni. Stigli Glavina, Glavinić, Medved...

Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni državni inspektor Tonči Glavinić, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Predsjedništva HVZ-a Ante Sanader, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, zapovjednik VZŽ Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević, načelnici općina Milna, Bol, Sutivan, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, gradonačelnica Supetra i zapovjednici sektora na požarištu.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je upoznao prisutne s trenutnim stanjem na požarištu te istaknuo da je angažirano ukupno 235 vatrogasaca sa 68 vatrogasnih vozila iz operativnih područja Brač, Trogir, Kaštela, Solin, Split, Omiš i Makarska, interventnih vatrogasnih postrojbi Split, Šibenik i Dubrovnik te vatrogasnih zajednica Zadarske, Šibensko-kninske, Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije. Požar je izbio dana 10. rujna kod mjesta Ložišća oko 23:00 sata te su odmah u gašenje uključene sve snage s otoka Brača, a upućena je ispomoć iz Splitsko-dalmatinske županije kao i dislokacije iz priobalnih županija.

- Dana 12. rujna 2026. oko 22:00 sati, zbog jakog vjetra požar se proširio prema Milni, odnosno uvalama Duboka i Osibova, ugrožavajući objekte Resorta „Gava“. Dio snaga koji je bio na tom području odmah je započeo s gašenjem, a dio smo prebacili prema Milni. Vatrogasci su učinili maksimalne napore da spase živote građana i turista te da spase objekte. Većinu objekata smo spasili, a zabilježene su i materijalne štete. U suradnji s MUP-om i drugim službama morskim putem je premješten veći broj građana i turista s područja resorta Gava na sigurno - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik i pohvalio suradnju s Vladom Republike Hrvatske, lokalnom samoupravom, pripadnicima MUP-a, HRM-a, Hitnom medicinskom službom, volonterima i građanima. Tucaković je također nadodao da je stanje puno bolje i da se radi na sanaciji požarišta. Kao problemi na požarištu istaknuti su nepovoljni vremenski uvjeti s jakim vjetrom, gusto i suho raslinje te izbijanje požara na teškom terenu.

Tucaković je nadodao da je u tijeku gašenje novih požara na području Bola na Braču, koji je izbio na teško pristupačnom terenu, kao i na području Sevida u blizini Trogira.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved je rekao da se radi o iznimno zahtjevnom požaru tijekom već ionako teške požarne sezone.

- Vatrogasci i sve službe su dali maksimalne napore u zaštitu ljudi i imovine i bez njihovog angažmana štete bi bile puno veće. Vlada će pružiti pomoć pri saniranju nastalih šteta kao i koordinaciju u kontaktu stranih turista s njihovim obiteljima - rekao je ministar Medved te nadodao da je prioritet stupiti u kontakt sa svim stranim državljanima, kako bi im se osigurao daljnji smještaj u Hrvatskoj ili omogućio siguran povratak kućama. Tu je istaknuo ulogu lokalne samouprave kod osiguravanja smještaja za sve osobe kojima je to bilo potrebno.

Načelnik općine Milna Frane Lozić istaknuo je da su u općini zabilježene velike materijalne štete, ali da ljudskih žrtava nije bilo. U kontaktu sa drugim čelnicima susjednih općina i grada Supetra, organizirano je prebacivanje osoba na sigurno. Također je pohvalio sve građane koji su ustupili svoje brodice za transport.

Župan Boban je istaknuo da je Županija cijelo vrijeme požara u kontaktu s vatrogascima i drugim službama te sa lokalnom samoupravom kako bi se što prije život na požarom pogođenom području vratio u normalu. Pohvalio je iznimno znanje vatrogasaca, čijim naporima su spašeni brojni životi i imovina.