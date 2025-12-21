Održan Božićni koncert u Stobreču

U ovo predbožićno vrijeme u crkvi sv. Lovre u Stobreču, Pučki pivači Stobreča predvođeni Igorom Viskovićem inače i članom klape Rišpet, u suradnji sa župnikom Josipom Lončarom te Mjesnim odborom Stobreča na čelu sa predsjednikom Vladom Tandarom, organizirali su Božićni koncert na kojem su, pored domaćina nastupili i Pučki pivači Kamena, klape Omiš i Stobreč te dvije ženske klape Kurjože iz Podstrane i Mirabela iz Omiša.

Nakon svete mise u nedjelju predvečer brojna publika u crkvi sv. Lovre uživala je u prigodnim božićnim napjevima ovih vrhunskih izvođača klapske i pučke pisme. Svojevrsni je to nastavak Večeri sakralnih i pučkih napjeva održane u rujnu uz početak nove školske godine na Mertojaku u crkvi sv. Josipa, a svi izvođači nadaju sa nastavku ove možda nove tradicije druženja crkvenih zborova, klapa i pučkih pivača u župnim crkvama naše nadbiskupije, na radost brojnih ljubitelja ovog tradicijskog načina pjevanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa