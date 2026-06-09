Održan 1. svjetski kongres hrvatskih oftalmologa i humanitarni koncert „Pogled koji traje“

Svjetski kongres hrvatskih oftalmologa – CroOphthaCona 2026, održan je u Solinu pod sloganom „Ujedinjeni vizijom, povezani baštinom“.

Riječ je o prvom kongresu takve vrste u hrvatskoj oftalmologiji, ali i u hrvatskoj medicini općenito, jer po prvi put na jednom mjestu okuplja hrvatske oftalmologe iz domovine i liječnike hrvatskog podrijetla koji djeluju u vodećim svjetskim medicinskim centrima. Ovom iznimnom medicinskom i znanstvenom događaju prisustvovali su stručnjaci, profesori, predstojnici klinika, šefovi katedri i istraživači s prestižnih sveučilišta i bolnica iz Australije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Švicarske, Španjolske, Ujedinjenog Kraljevstva, Dubaija, Meksika i drugih zemalja. Stoga posebna vrijednost CroOphthaCona 2026. nije samo u razmjeni stručnog znanja, nego i u povezivanju hrvatske medicinske izvrsnosti diljem svijeta.

Kongres je okupio 63 predavača koji su kroz devet stručnih sekcija govorili o najaktualnijim temama suvremene oftalmologije: bolestima rožnice, glaukomu, mrežnici, očnim tumorima, dijabetičkim komplikacijama na oku, genskoj terapiji, umjetnoj inteligenciji u dijagnostici, suvremenim operacijskim tehnikama te problemima vida kod djece i prerano rođene djece.

„Cilj kongresa bio je povezati domaće i inozemne stručnjake, otvoriti nova vrata suradnje, unaprijediti edukaciju mladih liječnika i specijalizanata te, u konačnici, donijeti izravnu korist našim pacijentima. Hrvatska oftalmologija danas prati najsuvremenije svjetske trendove, a ovaj skup dodatno je potvrdio njezinu snagu, relevantnost i međunarodni ugled“, istaknuo je voditelj tečaja prof. dr. sc. Kajo Bućan.

Organizatori kongresa su: Klinika za očne bolesti KBC-a Split i MFST, Hrvatsko oftalmološko i optometrijsko društvo, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske – podružnica Split, Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu i EMSA – podružnica Split.

Po završetku kongresa na ljetnoj pozornici arheološkog lokaliteta Gradina održan je i veliki humanitarni koncert pod nazivom „Pogled koji traje“. Prihod koncerta namijenjen je Klinici za očne bolesti KBC-a Split za nabavku kamere za snimanje stražnjeg segmenta oka. Na koncertu su nastupili Doris Dragović, Gibonni, Meri Cetinić, Šima Jovanovac, Terezija Kusanović, Dražen Žanko, Vladimir Garić i Klapa Sv. Juraj HRM.