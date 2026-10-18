Odrezak vam uvijek ispadne suh?

Priprema odreska ne završi uvijek onako kako smo zamislili. Meso često ispadne suho i žilavo, no uz nekoliko jednostavnih trikova to se može izbjeći. Jedan od najvažnijih koraka događa se prije nego što odrezak uopće stavite u tavu, a može znatno utjecati na njegov okus i sočnost, piše Mirror.

Kuhar Derek Wolf, osnivač stranice "Over the Fire Cooking", objašnjava da je jedan od ključnih koraka pravodobno soljenje mesa. "Sol je zapravo najvažniji sastojak za savršeno pečen odrezak. Ona pojačava okus, pretvara dobar odrezak u izvrstan, a izvrstan čini još boljim", kaže Wolf.

Zašto je važno posoliti meso prije pečenja?

Sol ima dvije važne uloge. Osim što poboljšava okus mesa, pomaže i u stvaranju lijepo zapečene korice. Kada posolite odrezak, sol najprije izvlači vlagu na njegovu površinu. S vremenom se otapa u toj vlazi, a dio nastale slane tekućine ponovno prodire u meso.

Taj proces omogućuje ravnomjernije začinjavanje mesa i može mu pomoći da tijekom pečenja zadrži više vlage. Ako odrezak dovoljno dugo stoji posoljen u hladnjaku, njegova se površina postupno suši, što je posebno važno za pečenje.

Naime, suha površina omogućuje da se na vrućoj tavi stvori ukusna, zapečena korica. Ako je meso previše vlažno, teže će se zapeći jer će se dio topline trošiti na isparavanje vode.

Kako pripremiti sočniji odrezak?

Za pripremu su vam potrebni odrezak po izboru, sol i malo ulja prikladnog za pečenje na visokim temperaturama, poput rafiniranog suncokretovog ulja ili ulja uljane repice. Po želji možete dodati maslac, češnjak i začinsko bilje.

Često se preporučuje krupnija sol jer ju je lakše ravnomjerno rasporediti po mesu, no poslužit će i obična kuhinjska ili morska sol. Pritom je važno prilagoditi količinu soli njezinoj krupnoći i veličini odreska.

Za pečenje na visokim temperaturama najbolje je odabrati ulje koje dobro podnosi zagrijavanje. Rafinirano maslinovo ulje također može biti prikladno, dok se kod ekstra djevičanskog maslinovog ulja treba paziti da se ne pregrije.