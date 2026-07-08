Određen istražni zatvor 42-godišnjaku zbog pucnjave u Čakovcu

Sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu odredio je istražni zatvor 42-godišnjem muškarcu kojeg se sumnjiči za teška kaznena djela nakon oružanog incidenta u središtu Čakovca. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te mogućeg utjecaja na svjedoke.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu ispitalo je osumnjičenika zbog sumnje da je počinio dva kaznena djela ubojstva u pokušaju, dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

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Prema dosadašnjim rezultatima istrage, incident se dogodio u noći s 3. na 4. srpnja. Osumnjičeni se oko 3.40 sati u jednom ugostiteljskom objektu u središtu Čakovca najprije verbalno sukobio s 22-godišnjakom kojem je pritom prijetio. Nakon zatvaranja lokala pričekao je njega i još jednog 28-godišnjaka na obližnjem parkiralištu, gdje je tijekom fizičkog sukoba iz pištolja ispalio više hitaca.

U pucnjavi je 22-godišnjak teško ozlijeđen, dok je 28-godišnjak zadobio lakše ozljede. U neposrednoj blizini nalazili su se i 23-godišnja žena te 26-godišnji muškarac, čiji su životi također bili ugroženi.

Kriminalističkim istraživanjem, koje je Policijska uprava međimurska provela u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom, utvrđena je i sumnja da je 42-godišnjak radi daljnje prodaje posjedovao veću količinu droge.

Tijekom pretrage stana kojim se koristio te njegovog automobila policija je pronašla i oduzela više od kilogram marihuane (1.062,57 grama), 5,78 grama sintetskog kanabinoida, 9,93 grama kokaina, digitalnu vagu te nekoliko komada puščanog streljiva kalibra 7,9 milimetara.

Zbog nezakonitog posjedovanja streljiva protiv osumnjičenog će biti podnesen i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Državno odvjetništvo najavilo je donošenje rješenja o provođenju istrage protiv 42-godišnjaka.