ODRASTALI STE, ALI JESTE LI DOISTA EMOCIONALNO ZRELI? U Splitu se održava besplatna radionica koja bi vam mogla promijeniti pogled na sebe

U subotu, 21. studenoga, od 9 do 12 sati u Hotelu Mondo u Splitu održava se besplatna radionica „Od djeteta u nama do zrele osobe“. Vodi je Lidija Kaštelančić, voditeljica trogodišnjeg programa osobnog razvoja Budi svoj. Prijave su otvorene do petka, 20. studenoga, u 12 sati.

Biti odrastao ne znači uvijek biti emocionalno zreo. U svakome od nas postoje dijelovi koji su sazreli, ali i oni koji su u nekoj fazi razvoja ostali zaustavljeni ili nedovoljno podržani. Upravo ti dijelovi često reagiraju umjesto nas: u odnosima, u sukobima i u važnim životnim odlukama.

Na trosatnoj radionici sudionici će upoznati razine svijesti prema Kenu Wilberu, od predosobne preko osobne do nadosobne, i istražiti kako se te razvojne razine odražavaju na emocije, odnose i osjećaj identiteta. Govorit će se i o tome kako se nerazriješeni osobni sadržaji ponekad zamijene za duhovno iskustvo.

Posebna pozornost bit će posvećena životnim krizama. One nas često vraćaju starim ranama i nezadovoljenim potrebama, ali istodobno mogu pokazati što je u nama ostalo nedovršeno i potaknuti nas da to dovršimo.

Radionica povezuje kratki teorijski dio, vođenu meditaciju i iskustvene vježbe. „Cilj je bolje razumjeti vlastiti razvojni put i povezati dijete u sebi sa zrelom osobom kakva danas možemo biti“, kaže Lidija Kaštelančić.

Radionica je dio trogodišnjeg programa osobnog razvoja Budi svoj i otvorena je svima. Nije potrebno prethodno iskustvo ni sudjelovanje na ranijim radionicama.

O voditeljici

Lidija Kaštelančić više od 16 godina radi s ljudima u području osobnog razvoja, kroz individualni i grupni rad, edukaciju i superviziju. Praktičarka je Somatic Experiencing® pristupa i tjelesno orijentiranog pristupa te članica europskih udruženja EABP i EUROTAS. Kroz njezine grupne konstelacije prošlo je više od 500 ljudi, a educirala je 150 terapeuta. Autorica je trogodišnjeg programa osobnog razvoja Budi svoj.

Više o Lidiji Kaštelančić: www.lidija-kastelancic.hr

Informacije

Što: besplatna radionica „Od djeteta u nama do zrele osobe“

Kada: subota, 21. studenoga 2026., 9:00–12:00

Gdje: Hotel Mondo, Kopilica 5, Split

Sudjelovanje: besplatno, uz obaveznu prijavu do petka, 20. studenoga, u 12 sati (ograničen broj mjesta)

Prijave: info@lidija-kastelancic.hr