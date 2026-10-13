Odrasla je u Splitu, obišla svijet i završila na BBC-ju: Priča Petre Marije Jeličić-Lovreković krije nevjerojatne životne trenutke

Iako je rođena u Njemačkoj slikarica Petra Marija Jeličić-Lovreković prvih je gotovo devet godina provela u Splitu gradu kojem se uvijek rado vraća. Na izložbi "Što ostaje između" otvorenoj prije nekoliko dana u splitskoj Sveučilišnoj galeriji predstavila je 55 slika iz četiri ciklusa.

Život ju je vodio kroz brojne zemlje i gradove, ali jednako su je obilježili ljudi koje je ondje upoznala i prijateljstva koja su preživjela udaljenost i vrijeme.

Na Mejama je provela prekrasno djetinjstvo. Pamti brački kamen, uvale, more, Dioklecijanovu palaču i Kaštelet, gdje je na misama fascinirano promatrala Meštrovićeve reljefe. Odlazak joj je teško pao, a koliko joj te godine i danas znače pokazao je susret s prijateljima iz djetinjstva na otvorenju izložbe.

Nakon Splita preselila se u Frankfurt, a s petnaest godina otišla u internat Gordonstoun u Škotskoj. Uz redovnu nastavu je tamo jedrila, bila u ekspediciji, imala jutarnje trčanje i društveno koristan rad. Pomagala je u bolnici Spynie, a potom naučila znakovni jezik kako bi komunicirala s parom koji je živio u obližnjem Elginu. Školski moto, Plus est en vous, "U tebi ima više nego što znaš" s vremenom je dobio osobno značenje.

Prijatelji su joj tijekom preseljenja postali jedna od najvećih konstanti. Daleko od roditelja, u internatu su joj bili poput obitelji. Gotovo devet i pol godina živjela je u Ujedinjenom Kraljevstvu, šest u Milanu i isto toliko u Berlinu, dok se u New York vraćala u različitim razdobljima. Pet zima provela je na Britanskim Djevičanskim Otocima. Govori hrvatski, njemački, engleski i talijanski, a željela bi usavršiti francuski i španjolski.

Jedno od najvažnijih iskustava dogodilo se 1992. godine, tijekom Domovinskog rata. Kao šesnaestogodišnja učenica u Škotskoj pomagala je kao prevoditeljica skupini od 21 djeteta i četiri majke iz Bosne i Hercegovine. Djeci je u Hrvatskoj bilo rečeno da idu u Oxford, pa nisu znala gdje se zapravo nalaze. Ubrzo se pokazalo da djeca za koju se mislilo da su siročad imaju obitelji od kojih su bila odvojena.

Clare Findlay i njezin suprug Andrew otvorili su svoj dom za izbjeglice, a Clare se potom zauzela za ponovno spajanje djece s obiteljima. Petra se s njima ponovno susrela 2019. godine, 27 godina nakon tih događaja. Susret je prikazan u BBC-jevoj emisiji Saved by a Stranger, emitiranoj 2021. godine nakon odgode zbog pandemije.

Clare je željela zahvaliti Petri za ono što je kao šesnaestogodišnjakinja učinila za djecu. Bilo je suza, smijeha i zagrljaja. Petra se ponovno povezala s nekoliko djevojčica iz te skupine, danas odraslih žena, s kojima je ostala u kontaktu. Ipak, najviše pamti Clareinu toplinu i hrabrost da otvori svoj dom ljudima koje dotad nije poznavala.

Nakon Škotske nastavila je obrazovanje u Cambridgeu na Cambridge Arts & Sciences. Odrasla je uz oca, strastvenog kolekcionara slika, no nije odmalena planirala postati slikarica. Presudan je bio susret s umjetnikom i profesorom Issamom Kourbajem 1994. godine, čiji je pristup umjetnosti promijenio njezin put. Nakon Cambridgea diplomirala je u Cornwallu na Falmouth College of Arts 1998. godine i posvetila se slikarstvu.

- Imala sam četiri strasti. Umjetnost, muziku, ribolov i jezike. Nisam unaprijed isplanirala svoj životni put.

Živjela je u Londonu, potom u Milanu, gdje je imala studio i izlagala u galeriji Cafiso d’Arte u Breri. Tijekom godina izlagala je u različitim sredinama, uključujući Njemačku, Italiju, Britanske Djevičanske Otoke, Sjedinjene Američke Države i Hrvatsku.

New York je prvi put posjetila s nepune 23 godine gdje je otišla s dva kofera. Privukli su je umjetnička scena, film i atmosfera grada. Nakon povratka iz Milana ponovno je živjela u Mainzu, a potom se vraćala i u New York, gdje zbog vize nije mogla ostajati dulje od tri mjeseca.

Ljeta je od djetinjstva do 28. godine provodila u Nici, gdje je obitelj imala stan. Azurna obala za nju nije samo kraj koji je nadahnjivao umjetnike nego i prostor mora i obiteljskih uspomena. Putovanja su je odvela preko cijele Europe, u Brazil i Argentinu, Japan te različite dijelove Sjedinjenih Američkih Država. Četverotjedno putovanje u Japan gotovo nije planirala, osim karte za vlak i prve noći u Tokiju.

Slikanjem se bavi više od trideset godina. Crtež je stalni dio njezina rada, a koristila je različite kombinacije tehnika i materijala. Boje na vodenoj bazi i ulje, konac, različite vrste ljepljivih traka, kolaž, enkaustiku, vez i druge materijale. Ne radi prema fotografijama, nego promatra ono što je privuče. Arhitektura, pejzaž i ljudsko tijelo njezini su dugogodišnji motivi, ali u novim slikama konkretno mjesto postaje manje važno od iskustva koje gledatelj u njima može prepoznati.

Između 2009. i 2012. godine prošla je pet hodočasničkih putova Camino de Santiago, ukupno više od 3000 kilometara. Nosila je ruksak i blokove za crtanje. Nakon povratka u Berlin toliko joj je nedostajalo hodanje da je na večere u zapadnom dijelu grada znala krenuti tri sata ranije i prijeći cijeli put pješice.

Nakon Berlina ponovno je živjela u Cambridgeu, vratila se na Britanske Djevičanske Otoke i boravila u New Yorku. Hrvatska je ponovno postala važan dio njezina života, a povezanost sa Sicilijom počela je 2022. godine. Od rujna 2023. godine ondje ima studio.

- Ne osjećam se podijeljena između zemalja. Osjećam se sastavljena od njih.

Brojne selidbe nisu značile da mora ostavljati dijelove sebe iza sebe. Sve što je proživjela pripada joj, a mjesta koja su obilježila njezin život ostaju prisutna i kada više ne živi u njima.

Dugo je sve radila sama, često do iscrpljenosti. Danas cijeni podršku koja joj je pomogla uspostaviti ravnotežu između rada i privatnog života. Nije slučajno što osoba uz koju je pronašla taj oslonac dolazi upravo sa Sicilije, otoka koji je postao važan i za njezino slikarstvo.

Muzika joj nije samo pratnja radu. U Splitu je pohađala glazbenu školu, učila klavir i solfeggio, a danas sluša muziku dok crta i ponekad improvizira na klaviru. Starija braća upoznala su je s različitim vrstama muzike još u djetinjstvu. Posebno voli blues, a među omiljenim su joj pjesmama Tin Pan Alley Stevieja Raya Vaughana, The Thrill Is Gone B. B. Kinga i Hard to Thrill J. J. Calea i Erica Claptona. Voli i Ninu Simone, dok je Oliver Dragojević trajno povezan s njezinim djetinjstvom.

- Volim sve što je dobro. Dobro je dobro.

Ribolov je još jedna strast koja je prati od djetinjstva. U Škotskoj je na rijeci Tay ulovila lososa teškog 3,7 kilograma, uspomenu koju i danas ubraja među najdraže.

Danas živi i radi između Njemačke, Hrvatske i Sicilije. Ne planira unaprijed svaki sljedeći korak niti zna kakav će oblik dobiti novi ciklus. Iskustva i mjesta ne zamjenjuju jedno drugo, baš kao što ni udaljenost ne mora prekinuti povezanost među ljudima.

Na otvorenju splitske izložbe susrela se s prijateljima iz djetinjstva, ljudima s kojima dijeli uspomene iz vremena kada još nije mogla znati kamo će je život odvesti. Neki su odnosi trajali desetljećima, drugi su ponovno pronašli svoj put jedni do drugih. Možda upravo u tome leži nit koja povezuje različita poglavlja njezina života. Mjesta se mijenjaju, putevi se razilaze, ali neke veze ostaju.