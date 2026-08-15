"Odobrite nam helikopter da spriječimo požarnu katastrofu na Dinari": Vatra iz BiH prešla u Hrvatsku, angažirana vojska

Veliki požar koji se proteklih dana širio područjem Dinare iz Bosne i Hercegovine prešao je na hrvatsku stranu planine, a situacija je tijekom subote dodatno eskalirala.

Prema informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, na požarištu je angažirano 37 vatrogasaca s 19 vatrogasnih vozila iz Intervencijske vatrogasne postrojbe Šibenik, JVP-a Knin te DVD-ova Knin, Kijevo i Sveti Juraj Kistanje. Na terenu je i županijski vatrogasni zapovjednik.

U 10 sati angažirano je i 26 pripadnika protupožarnog voda Hrvatske kopnene vojske, koji se pridružuju vatrogasnim snagama. U akciju su uključena i dva protupožarna zrakoplova CL-415. Ministarstvo obrane potvrdilo je da je u tijeku angažiranje jedne postrojbe protupožarnih kopnenih snaga Hrvatske vojske.

Vatra stigla iz smjera Grahova

Kako za Dalmaciju Danas govori Darko Gavrić Čerćo iz Planinarske udruge Dinaridi, požar je krenuo prije nekoliko dana s područja Bosne i Hercegovine, gdje se dulje vrijeme zadržavao prije nego što je vatrena fronta prešla granicu.

Prema njegovim riječima, požar se sa šireg područja Grahova širio prema Ruji, Hercegovića stajama, Samarima i Brezovcu, a potom zahvatio i hrvatsku stranu Dinare.

Požar otvorenog prostora na hrvatskoj strani uočen je i putem sustava videonadzora Županijskog vatrogasnog centra Šibensko-kninske županije, nakon čega su na teren upućene vatrogasne snage.

Planinari traže helikopter za zaštitu skloništa

Planinarsko društvo Dinaridi uputilo je zahtjev Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i Hrvatskoj vojsci za odobrenje korištenja helikoptera kojim bi se na Dinaru prevezlo ljudstvo radi preventivnih radnji i zaštite planinarskih objekata.

Gavrić upozorava da bi upravo stradavanje planinarskih skloništa predstavljalo jednu od najvećih mogućih šteta.

„Najveća šteta koja se može dogoditi u ovom požaru bila bi da se unište naša planinarska skloništa u koja je uloženo mnogo vremena i novca. Jučer su trojica vatrogasaca uspjela obraniti Planinarsko sklonište Zlatko Prgin i želim im javno zahvaliti na ogromnom trudu koji su pri tome uložili“, kazao je Gavrić za Dalmaciju Danas.

Dodaje kako je u obrani skloništa presudnu ulogu imao izvor vode koji se nalazi uz objekt.

„Sva je sreća da je uz sklonište napravljen bunar pa se njegova voda mogla koristiti u obrani objekta. Nadamo se da će Hrvatska vatrogasna zajednica i Hrvatska vojska odobriti korištenje helikoptera kako bismo mogli napraviti sve što je moguće i spriječiti požarnu katastrofu“, poručio je Gavrić.»

Požar se razvija na iznimno nepristupačnom planinskom terenu, što dodatno otežava pristup vatrogascima i obranu objekata. Prema zasad dostupnim službenim informacijama, nema podataka o ugroženim naseljenim objektima niti o konačnoj površini zahvaćenoj vatrom.