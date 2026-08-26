Odobren novi lijek za rak gušterače

Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) odobrila je Rasonque (daraxonrasib), novi lijek tvrtke Revolution Medicines namijenjen liječenju metastatskog adenokarcinoma gušterače. Rezultati velikog kliničkog ispitivanja pokazali su značajno produljenje preživljenja pacijenata, što predstavlja važan pomak u liječenju jednog od najagresivnijih oblika raka.

Riječ je o tableti koja se uzima jednom dnevno, a odobrena je za odrasle pacijente s metastatskim adenokarcinomom gušterače koji su prethodno primili najmanje jednu sistemsku terapiju ili nisu kandidati za liječenje kombinacijom više sistemskih terapija.

Rasonque djeluje ciljano na više oblika proteina RAS, koji ima ključnu ulogu u rastu tumora kod većine oboljelih od adenokarcinoma gušterače.

Preživljenje 13,2 mjeseca u odnosu na 6,7 mjeseci

U kliničkom ispitivanju sudjelovalo je 500 odraslih pacijenata s prethodno liječenim metastatskim adenokarcinomom gušterače. Rezultati su pokazali da je medijan ukupnog preživljenja kod pacijenata koji su primali Rasonque iznosio 13,2 mjeseca, dok je kod pacijenata liječenih standardnom kemoterapijom iznosio 6,7 mjeseci.

Veliko zanimanje za novu terapiju pojavilo se još nakon objave rezultata kliničkog ispitivanja. FDA je u svibnju omogućio prošireni pristup daraxonrasibu prije njegova službenog odobrenja, čime je dijelu pacijenata s prethodno liječenim metastatskim rakom gušterače omogućeno primanje eksperimentalne terapije.

Među pacijentima koji su dobili pristup lijeku bila je i 88-godišnja Barbara Andes iz Kalifornije. Nakon godinu dana kemoterapije lijek je počela uzimati u srpnju, a za Reuters je ispričala kako joj je nova terapija omogućila povratak svakodnevnim aktivnostima uz znatno manje mučnine i umora.

„Dugo očekivani napredak“

Odobrenje je izazvalo optimizam među stručnjacima koji se bave liječenjem raka gušterače.

„Za pacijente i obitelji koje se suočavaju s metastatskim rakom gušterače ovo odobrenje predstavlja dugo očekivani i dugo zasluženi napredak“, poručio je Brian Wolpin, ravnatelj Centra za istraživanje raka gušterače obitelji Hale pri Dana-Farber Cancer Instituteu.

Lijek je u SAD-u dostupan po cijeni od 39.800 dolara za 30-dnevnu terapiju, objavio je Reuters pozivajući se na podatke kompanije. Analitičari procjenjuju da bi u budućnosti mogao ostvarivati godišnju prodaju vrijednu do 11,5 milijardi dolara.

Rasonque je prošao kroz ubrzani regulatorni postupak, a FDA mu je prethodno dodijelio statuse Breakthrough Therapy i Orphan Drug te prioritetnu reviziju.

Rak gušterače i dalje pripada među najteže liječive zloćudne bolesti. U SAD-u se godišnje dijagnosticira oko 67 tisuća novih slučajeva, a velika većina odnosi se upravo na adenokarcinom gušterače.