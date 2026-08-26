Odmor u Europi za manje od 100 eura dnevno? Jedan grad posebno iznenađuje, trošak je tek 59 eura

Ako još niste odlučili gdje provesti nekoliko dana odmora u rujnu, dobra vijest stiže za sve koji žele putovati bez velikog udara na kućni budžet. U Europi još uvijek postoji niz popularnih destinacija u kojima se prosječan dnevni trošak može zadržati ispod 100 eura po osobi. Kako piše Euronews, turistička agencija Thomas Cook analizirala je više od 50 popularnih europskih destinacija. U izračun su uključeni troškovi smještaja u hotelu s tri zvjezdice, obroka u povoljnijem restoranu, kave, javnog prijevoza i ulaznica za turističke atrakcije.

Tirana uvjerljivo na vrhu

Najpovoljnijom destinacijom pokazala se Tirana, gdje prosječan dnevni trošak po osobi iznosi svega 59 eura. Noćenje u hotelu s tri zvjezdice u prosjeku stoji oko 32 eura po osobi, večera u povoljnijem restoranu oko 8,50 eura, dok se lokalno pivo može pronaći za približno 1,50 eura.

Na drugom mjestu nalazi se Bukurešt sa 66 eura dnevno. Slijede Antalya i Varšava, gdje je za prosječan dan potrebno oko 78 eura, dok je Istanbul na petom mjestu s troškom od približno 82 eura po osobi. Zanimljivo je da se među najpovoljnijim destinacijama nisu našli samo manje razvikani gradovi. Na popisu su i Krakov, Frankfurt, Lyon, Tallinn, Heraklion i Porto.

Posebno se izdvaja Istanbul, gdje je prosječna cijena hotelskog smještaja oko 28 eura po osobi, dok se obrok u povoljnijem restoranu može pronaći za osam do devet eura.

Ovo su najpovoljnije destinacije

Prema analizi, približan dnevni trošak po osobi izgleda ovako:

Tirana, Albanija – 59 eura Bukurešt, Rumunjska – 66 eura Antalya, Turska – 78 eura Varšava, Poljska – 78 eura Istanbul, Turska – 82 eura Muğla, Turska – 87 eura Krakov, Poljska – 87 eura Vilnius, Litva – 90 eura Frankfurt, Njemačka – 90 eura Lyon, Francuska – 91 euro Tallinn, Estonija – 93 eura Heraklion, Grčka – 99 eura Porto, Portugal – 100 eura

Podaci tako pokazuju da se i uz ograničeniji budžet može pronaći zanimljiva europska destinacija, a posebno se izdvajaju gradovi istočne Europe i Turske, koji i dalje nude osjetno niže troškove smještaja, hrane i prijevoza od brojnih poznatijih turističkih središta zapadne Europe.