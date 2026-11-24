Ljubitelji astronomije večeras, 24. studenoga, imaju poseban razlog za pogled prema nebu. Iznad Hrvatske, pa tako i Dalmacije, pojavljuje se puni Mjesec koji zbog svoje blizine Zemlji izgleda nešto veći i sjajniji nego inače. Riječ je o takozvanom supermjesecu, jednom od najzanimljivijih astronomskih prizora ove jeseni.

Studeni nam donosi puni Mjesec poznat pod nazivom Dabrov Mjesec (Beaver Moon), a ove je godine poseban jer se puna faza poklapa s razdobljem u kojem se naš prirodni satelit nalazi relativno blizu Zemlji.

Vrhunac punog Mjeseca već je prošao

Prema astronomskim podacima, Mjesec je svoju punu fazu dosegnuo danas, u utorak 24. studenoga, u 15:53 sati po hrvatskom vremenu.

Iako se to dogodilo tijekom dana, večernji sati pružaju izvrsnu priliku za promatranje. Mjesec će izgledati gotovo potpuno osvijetljen i tijekom noći, a vrlo sličan prizor mogao se vidjeti i prethodne večeri te će biti vidljiv i 25. studenoga.

Najatraktivniji trenutak za promatranje jest izlazak Mjeseca iznad istočnog horizonta, kada zbog optičke varke može djelovati znatno veći nego kada se nalazi visoko na nebu.

Za uživanje u prizoru nije potrebna nikakva posebna oprema. Dovoljno je pronaći mjesto s otvorenim pogledom prema nebu, pod uvjetom da vremenske prilike to dopuštaju.

Što je zapravo supermjesec?

Mjesec ne kruži oko Zemlje po savršenoj kružnici, nego po eliptičnoj putanji. Zbog toga se njegova udaljenost od našeg planeta neprestano mijenja.

Kada se puni Mjesec dogodi u razdoblju u kojem je relativno blizu Zemlji, govorimo o supermjesecu.

Prema astronomskim podacima, tijekom današnje pune faze Mjesec je udaljen približno 360.800 kilometara od Zemlje.

NASA objašnjava da puni supermjesec u usporedbi s najudaljenijim punim Mjesecom može izgledati do 14 posto veći i do 30 posto sjajniji.

Ipak, razlika u veličini golim okom nije uvijek lako uočljiva. Posebno dojmljiv prizor nastaje kada se Mjesec nalazi nisko nad horizontom, iznad planina, mora ili gradskih obrisa.

Zašto se zove Dabrov Mjesec?

Naziv Dabrov Mjesec potječe iz sjevernoameričke tradicije, a povezuje se s razdobljem godine kada se dabrovi pripremaju za zimu i uređuju svoja skloništa.

Takvi tradicionalni nazivi punih Mjeseca stoljećima su služili kao svojevrsni prirodni kalendar, povezan sa sezonskim promjenama, životinjama i poljoprivrednim aktivnostima.

Studeni je tako dobio naziv po dabrovima, dok se prosinački puni Mjesec tradicionalno naziva Hladnim Mjesecom.

Na nebu će biti i zanimljivo zvjezdano društvo

Ovogodišnji studeni posebno je zanimljiv jer se puni Mjesec nalazi u zviježđu Bika, u blizini poznatog zvjezdanog skupa Plejade, koji se naziva i Vlašići.

Riječ je o skupini zvijezda koja se za vedrih noći može uočiti i golim okom, premda će snažna Mjesečeva svjetlost otežavati njihovo promatranje.

U istom dijelu neba nalazi se i sjajna zvijezda Aldebaran, jedna od najprepoznatljivijih zvijezda zimskog neba.

Još spektakularniji prizor stiže u prosincu

Iako je studeni donio atraktivan supermjesec, najveći i najsjajniji puni Mjesec 2026. godine tek nas očekuje.

Prema astronomskim prognozama, prosinački puni Mjesec, koji će vrhunac dosegnuti 24. prosinca u 2:28 sati po hrvatskom vremenu, bit će još bliži Zemlji.

Njegova udaljenost tijekom pune faze iznosit će približno 356.700 kilometara, što znači da će biti nešto veći i sjajniji od studenoga.

Večerašnji prizor zato je svojevrsna najava još jednog zanimljivog astronomskog događaja koji nas očekuje uoči Božića.

Ako vremenske prilike dopuste, vrijedi večeras pogledati prema nebu. Studeni nam je priredio jedan od svojih najljepših prizora, a za uživanje u njemu dovoljno je samo podignuti pogled.