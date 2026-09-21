ODLUKA JE PALA! Vlada povukla novi potez s gorivom, promjene stupaju na snagu već sutra

Vlada Republike Hrvatske održala je danas 206. telefonsku sjednicu na kojoj je donijela uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Nove cijene stupaju na snagu u utorak, 22. rujna, i vrijedit će sedam dana.

Vozače očekuje novo poskupljenje. Benzin će biti skuplji za jedan cent po litri, dizel za šest, dok cijena plavog dizela raste za čak 10 centi po litri.

Kako bi ublažila rast cijena, Vlada je odlučila dodatno smanjiti trošarine na dizelsko gorivo za 0,03 eura po litri. Time su, uz suglasnost Europske komisije, trošarine na dizel spuštene za 0,10 eura po litri ispod minimuma propisanog europskom direktivom.

Ovo su nove cijene goriva

Od 22. rujna najviše maloprodajne cijene iznosit će:

1,74 eura po litri benzina – poskupljenje od 0,01 eura

– poskupljenje od 0,01 eura 1,91 euro po litri dizela – poskupljenje od 0,06 eura

– poskupljenje od 0,06 eura 1,50 eura po litri plavog dizela – poskupljenje od 0,10 eura

– poskupljenje od 0,10 eura 1,41 euro po kilogramu UNP-a za spremnike – poskupljenje od 0,03 eura

– poskupljenje od 0,03 eura 1,99 eura po kilogramu UNP-a za boce – poskupljenje od 0,04 eura.

Visina premije ostala je nepromijenjena u odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje.

Najviše maloprodajne cijene računaju se prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnih sedam dana, uz ograničenu premiju od 0,1235 eura po litri za benzin, 0,0945 eura za dizel i 0,0236 eura za plavi dizel. Premija za smjesu propan-butan iznosi 0,9037 eura po kilogramu za boce, odnosno 0,4416 eura za velike spremnike.

Bez Vladinih mjera cijene bi bile znatno više

Iz Vlade navode kako bi, bez aktualnih mjera i uz potpuno slobodno formiranje maloprodajnih cijena prema premijama energetskih subjekata i ranijim trošarinama, gorivo bilo osjetno skuplje.

Benzin bi tako stajao 1,95 eura po litri, dizel 2,26 eura, a plavi dizel 1,60 eura po litri.

UNP za spremnike stajao bi 1,52 eura po kilogramu, dok bi cijena UNP-a za boce iznosila 2,23 eura po kilogramu.

Novi režim cijena na snazi će biti sedam dana.