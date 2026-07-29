ODLUKA JE PALA: U Splitu se tijekom ljeta alkohol neće smjeti prodavati od 21 do 6 sati!

Splitsko Gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića na području cijeloga grada. Odluku je podržala većina gradskih vijećnika. Od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se smjeti prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Ograničenje će se odnositi na trgovine, supermarkete, kioske, benzinske postaje, tržnice, štandove, prodajne automate i sva druga mjesta na kojima se prodaje alkohol, bez obzira na to je li riječ o njihovoj glavnoj ili sporednoj djelatnosti.

Zabrana ne vrijedi za kafiće i noćne klubove

Odlukom se ne ograničava radno vrijeme trgovina, nego isključivo prodaja alkoholnih pića između 21 sat i 6 sati. Zabrana se, međutim, neće odnositi na kafiće, restorane, noćne klubove i ostale ugostiteljske objekte, što je tijekom rasprave izazvalo najviše kritika dijela oporbenih vijećnika. Iz Grada su kao glavne razloge za donošenje odluke naveli učestalo narušavanje javnog reda i mira, buku, neprimjereno ponašanje, onečišćenje javnih površina te dodatno opterećenje komunalnih službi tijekom ljetnih mjeseci. Posebno je naglašena potreba zaštite Dioklecijanove palače, povijesne jezgre i okolnih gradskih ulica.

Kazne do gotovo 40 tisuća eura

Provedbu odluke nadzirat će Državni inspektorat, a za njezino kršenje predviđene su kazne prema Zakonu o trgovini. Za pravne osobe kazne mogu iznositi od 5.000 do 39.810 eura, dok su novčane kazne predviđene i za odgovorne osobe u tvrtkama, obrtnike i fizičke osobe.

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17:38 - Odluka je na kraju prošla, a vijećnici su je većinom podržali!

17:35 - "Da postoji zakonska mogućnost da uvedemo zone, to bismo napravili. S obzirom na to da nije tako, možemo ostaviti kako jest ili ovo podržati. Nisam najsretniji s ovim, a trafika na Sirobuji nije uzrok problema, to svi znamo. Ovu ću odluku podržati. Želim biti optimist i nadam se da će donijeti dobre rezultate. Trebamo početi planirati strateški i mijenjati strukturu gostiju. Valjda se cijela priča neće svesti na ovu odluku. Bit ću optimističan pa ću je podržati", rekao je na Gradskom vijeću Grada Splita Davor Matijević, nezavisni vijećnik.

17:15 - Bruno Stričević iz HDZ-a kazao je: "Ovdje se stvar samo politizira. Mjera ne može biti loša ni u jednom segmentu. Vrijeme će pokazati o čemu je točno riječ, a Splićanima se u centru grada i šire otežava život zbog nekulture. Mislim da ova mjera može preventivno pomoći u danom trenutku, a za godinu dana možemo vidjeti je li pomogla te odlučiti hoćemo li je nadograđivati", kazao je Stričević.

17:10 - Igor Skoko iz Centra: "Ova rasprava promašuje cijelu drugu priču. Netko je u Zagrebu donio neku odluku, a mi sada takvu odluku moramo primijeniti ovdje. Ne daju nam da upravljamo centrom grada. Šuta je u Saboru, a to nije tražio. On nema hrabrosti stati na kraj onima koji stvaraju najveće probleme našim građanima u centru grada. Kada bismo o tome razgovarali, o ovome sada ne bismo trebali raspravljati", rekao je Skoko.

17:08 - Jure Bučević iz HGS-a rekao je: "U Italiji rashlađeno piće ne možete kupiti u trafici. Odluku trebamo donijeti, a hoće li biti učinkovita, to tek trebamo vidjeti. Od nečega treba krenuti, a ugostitelje trebamo podržati. Plaše ljude nekakvim klanom, a trebali bismo razgovarati o konstruktivnim stvarima. Nemojmo biti licemjerni, veslajmo u istom smjeru", kazao je Bučević.

17:02 - "Najveći protivnici zabrane bili su vlasnici trafika. Nekako mislim da trafika ne može biti kafić. Od korone su to postale, a pitanje je ispunjavaju li osnovne minimalne uvjete. Ova bi odluka mogla biti dobra, a dogodine možemo podvući crtu i vidjeti gdje smo i kako smo prošli. Ovdje će najviše profitirati Grad Split, a nama je to potrebno kako bismo mogli uzdržavati Grad prihodima od poreza. Drago mi je što su trafike napokon malo ograničene. Moj je osobni stav da ne bi trebale prodavati ništa. Neka prodaju pivo, ali neka ono ne bude hladno. Za sve ostalo postoje kafići", kazao je Aris Zlodre iz stranke DOMiNO.

16:34 - Jakov Prkić iz Direkta rekao je da Bojan Ivošević sigurno ne spava noću: "On noću traži dokumente po Gradu Splitu", rekao je Prkić, a Ivošević je odgovorio: "Kada pijani izlaze iz kluba, ja spavam koliko mogu.

Nemojte se rugati ljudima koji žive u centru Splita", odgovorio je Ivošević.

Nakon toga nadovezao se potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Marijan Čelan. Rekao je da se na ovoj točki svašta čulo: "Kao da snimamo 'Južni vetar'. Govori se o dilanju alkohola, o tome da policajci rade na crno...", nadovezao se Čelan.

16:30 - Bojan Ivošević (nezavisni vijećnik s liste Centra) potom je rekao: "Naša policija radi u klubovima. Kada treba izmjestiti Basket ili Flag, tu su prvi, a kada treba izmjestiti neki klub u Marmontovoj, tada ih nema nigdje jer ondje rade na crno kao zaštitari. Je li čudno da se netko ispred nekog kluba potuče, pa se odjednom policajac u civilu nađe na licu mjesta? Baš se on tu našao. Dakle, policija radi u tom kaosu, policajci rade na crno kao zaštitari u nekim klubovima i to je jasno. O tome moramo govoriti", kazao je Ivošević.

16:28 - Lidija Bekavac iz HGS-a je kazala da vjeruje da će se ova odluka usvojiti. "Ovo će trajati nekih mjesec dana i imat ćemo neku mikrosliku cijelu ove priče, pa ćemo vidjeti", kazala je Bekavac.

16:24 - Franko Kelam iz Mosta kazao je da se na ovaj način neće suzbiti prodaja alkohola. "U vrijeme korone sve je bilo zatvoreno, nije bilo dostave. Tada je svatko u mobitelu imao broj 'od čovika' i on bi donio alkohol, i kakav god želite, od tko zna čega i odakle. E, to će se i sada dogoditi", kazao je, referirajući se na istu misao koju je ranije izrekao Jakov Prkić.

Prkić je dodao da Vojko V nije bez veze opjevao pjesmu "Zovi čovika".

16:15 - Nezavisni vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević poručio je da prijedlog smatra lošom kopijom ranijih inicijativa te da se njime ne rješava stvarni problem u središtu Splita.

"Govorio sam o decentralizaciji države i o tome da se ovakve odluke donose po zonama. U centru grada imamo problem, kao što ga imamo i na plaži Ovčice. Sada smo na strani vladajuće većine, ali napravili ste lošu kopiju", kazao je Ivošević.

Ustvrdio je da najveći problem predstavljaju mladi koji nakon izlaska iz noćnih klubova stvaraju buku, galame, tuku se i narušavaju javni red i mir. "Zašto su oni u centru grada? Turisti u Marmontovoj dolaze zbog noćnih klubova. Danas sam vam govorio o klubovima koji peru novac za mafiju. Svi ste barem jednom sjedili uz more i popili piće, ne da biste se opijali, nego uživali. To nije uzrok problema našega grada. Ti ljudi ne uriniraju po našim crkvama i spomenicima", poručio je.

Ivošević je pozvao vladajuće da odustanu od opće zabrane te da uvedu zoniranje i istodobno reguliraju trgovine i noćne klubove. "Nemojmo ići u ovakvu zabranu. Usvojimo zabranu za noćne klubove. Omogućite zoniranje, kao što se predlaže i za taksiste. U paketu donesite mjere za klubove i trgovine. Ovo je štetno", rekao je.

Podsjetio je i na peticiju protiv predložene odluke koju su pokrenuli mladi.

"Mladi se protive ovome. Skupili su više od tisuću potpisa protiv odluke, i to ne online. Danas nije lako skupiti toliko potpisa. Poštujte njihovu odluku i budite demokratični", zaključio je Ivošević.

Prkić: "Nejasno je kako će se zaštititi javno zdravlje"

Vijećnik stranke Direkt Jakov Prkić kazao je da mu nisu jasni ciljevi predložene odluke, osobito dio koji se odnosi na zaštitu javnog zdravlja. "Najviše me zanimaju ciljevi ove odluke. Nije mi jasno kako ćemo zaštititi javno zdravlje ako prodaju ograničavamo samo u određenom razdoblju i samo tijekom ljeta. Mogu se složiti da ćemo na ovaj način pokušati zaštititi javni red i mir, ali nije jasno kako ćemo zaštititi javno zdravlje Splićana", kazao je Prkić.