Odlični turistički rezultati u rujnu – rast dolazaka i noćenja od 3%

Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew), u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja rujna ostvareno 20,1 milijun dolazaka i 104,9 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 2 posto u dolascima i 1 posto u noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 100,5 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 1 posto u odnosu na lani, a na kontinentu, uključujući i grad Zagreb, ostvareno je 4,4 milijuna noćenja, što je 1 posto više nego lani.

Podaci sustava eVisitor također pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom rujna ove godine zabilježeno 2,6 milijuna dolazaka i 14,3 milijuna noćenja, što u odnosu na rujan lani predstavlja rast od 3 posto u dolascima i 3 posto u noćenjima. U rujnu su najviše noćenja ostvarili gosti s tržišta Njemačke, Austrije, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Češke, UK-a, SAD-a i dr. Gledano prema županijama, najviše noćenja je ostvareno u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a gledano prema destinacijama u Dubrovniku, Rovinju, Splitu, Umagu i Medulinu.

„Odlične turističke rezultate bilježimo i u rujnu te se nastavlja pozitivan trend u kojem sve veći dio turističkog prometa ostvarujemo izvan glavnih ljetnih mjeseci. Iza nas je devet mjeseci u kojima smo se suočavali s brojnim izazovima, no pravodobnim pripremama i zajedničkim radom cijelog turističkog sektora uspjeli smo na njih odgovoriti i ostvariti ove rezultate. Istodobno, uz rast turističkog prometa imamo dobre pokazatelje i u cestovnom, pomorskom i zračnom prometu, kao i u prihodima. Prihodi od stranih turista u prvih šest mjeseci veći su 5 posto u odnosu na prošlu godinu, a raste i vrijednost fiskaliziranih računa u turizmu, koja je u prvih devet mjeseci veća za gotovo 18 posto, dok je broj izdanih računa veći za 6%. Svi ovi pokazatelji potvrđuju smjer u kojem razvijamo hrvatski turizam - prema većoj vrijednosti, kvaliteti i ravnomjernijoj aktivnosti tijekom cijele godine. Pred nama je završetak godine, a uz adventska i brojna druga događanja diljem Hrvatske vjerujemo da ćemo pozitivan trend nastaviti i dalje te uspješno zaključiti cijelu godinu“, rekao je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

Kada turistički rezultat Hrvatske segmentiramo po županijama, u prvih devet mjeseci najviše noćenja ostvareno je u Istri (29,5 milijuna noćenja), Splitsko-dalmatinskoj županiji (19,9 milijuna noćenja) te na Kvarneru (17,6 milijuna noćenja), a gledano prema destinacijama u Rovinju, Dubrovniku, Poreču, Splitu, Umagu i Medulinu.

„Rezultati ostvareni u dosadašnjem dijelu godine potvrđuju da se struktura turističke potražnje postupno mijenja u smjeru koji želimo. Posebno nas veseli kontinuitet pozitivnih trendova u rujnu, što potvrđuje da se interes za Hrvatsku sve više proteže izvan glavnih ljetnih mjeseci. Dobre rezultate vidimo na našim ključnim emitivnim tržištima, ali i kroz sve veću raznolikost potražnje, pri čemu dodatni prostor za rast vidimo na udaljenim tržištima i u segmentima veće dodane vrijednosti. To je ujedno rezultat sustavnog rada na promociji i pozicioniranju Hrvatske na globalnom tržištu, ali i još kvalitetnije suradnje HTZ-a sa strateškim partnerima, među kojima su turoperatori, aviokompanije i drugi prijevoznici“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Gledano prema tržištima, tijekom prvih devet mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti s tržišta Njemačke (20,8 milijuna noćenja), Hrvatske (13 milijuna noćenja), Slovenije (10,8 milijuna noćenja), Austrije (7,7 milijuna noćenja), Poljske (7,2 milijuna noćenja), Češke (5,1 milijun noćenja), Mađarske (4 milijuna noćenja), Italije (3,9 milijuna noćenja), UK-a (3,8 milijuna noćenja) i dr.