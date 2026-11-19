Nakon nešto više od mjesec dana zatvaranja zbog sanacijskih radova, tunel Sveti Ilija ponovno će biti otvoren za promet. Hrvatske ceste potvrdile su za Dalmaciju Danas da su radovi završeni te da će vozila kroz tunel ponovno moći prolaziti od petka, 20. studenoga, u 12 sati.

Dobre vijesti stižu za sve vozače koji prometuju između Imotske krajine i Makarskog primorja. Tunel Sveti Ilija, koji je zbog radova zatvoren od 18. listopada, sutra se ponovno otvara za sav promet.

Iz Hrvatskih cesta stigla je službena potvrda o završetku radova.

„Obavještavamo Vas da su radovi u tunelu Sv. Ilija završeni. Sutra, u petak 20. studenoga 2026. u 12 sati, pustit će se u promet dionica državne ceste kroz tunel Sv. Ilija“, poručili su iz Hrvatskih cesta.

Radovi završeni znatno prije ugovorenog roka

Podsjetimo, Hrvatske ceste započele su 18. listopada radove na sanaciji revizijskih okana zatvorenog sustava odvodnje u tunelu Sveti Ilija na državnoj cesti DC76.

Zbog prirode i tehnologije izvođenja radova tunel je morao biti potpuno zatvoren za promet, a ugovoreni rok izvođenja iznosio je čak 90 radnih dana.

Ipak, radovi su završeni znatno ranije, pa će promet kroz tunel biti uspostavljen već 20. studenoga.

Sanacija je obuhvatila revizijska okna zatvorenog sustava oborinske odvodnje na kojima su tijekom korištenja tunela uočena oštećenja poklopaca, njihovih okvira i armiranobetonskih ploča.

Radovima je bila predviđena sanacija oštećenih dijelova odgovarajućim sanacijskim mortovima, obnova oslonaca armiranobetonskih ploča, izmjena sustava otvaranja te zamjena oštećenih poklopaca. Na pojedinim mjestima bila je potrebna i cjelovita sanacija revizijskih okana.

Cilj zahvata bio je osigurati dugoročnu funkcionalnost sustava odvodnje te sigurno i pouzdano korištenje tunela.

Izvođač radova bila je tvrtka Hidrostres d.o.o. iz Zagreba, dok je stručni nadzor provodila tvrtka Sollertia constructum d.o.o. iz Splita.

Kraj obilaznih pravaca

Tijekom zatvaranja tunela vozači su morali koristiti obilazni pravac preko Grubina, Ciste Provo i Dubaca, odnosno državnim cestama DC60, DC39 i DC8.

Ponovnim otvaranjem tunela Sveti Ilija u petak u podne ponovno će biti omogućeno prometovanje državnom cestom DC76 kroz Biokovo, čime će se olakšati putovanje između Imotske krajine i Makarskog primorja.

Dakle, vozači će kroz tunel Sveti Ilija ponovno moći prolaziti od petka, 20. studenoga, točno u 12 sati.