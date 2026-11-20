Lijepe vijesti stižu iz Imotske krajine, gdje je odobren novi projekt namijenjen poboljšanju dostupnosti dječjih vrtića i uključivanju djece u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Kako je na društvenim mrežama objavio načelnik Općine Proložac Toni Garac, riječ je o projektu „Vrtić za svako dijete – rani koraci Imotske krajine”, ukupne vrijednosti 845.457,60 eura.

Projekt je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u okviru javnog poziva „Osiguranje povećanog sudjelovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju”, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda.

U projektu sudjeluje šest jedinica lokalne samouprave

Nositelj projekta je Općina Proložac, dok su partneri Grad Imotski te općine Runovići, Zmijavci, Lovreć i Zagvozd.

Prema Garčevim riječima, projekt će trajati do 31. kolovoza 2028. godine, a cilj mu je povećati pristup programima ranog i predškolskog odgoja te omogućiti veću uključenost djece iz ranjivih skupina.

„Danas nam je odobren novi projekt 'Vrtić za svako dijete – rani koraci Imotske krajine' u iznosu od 845.457,60 eura od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih”, objavio je Garac.

Dodao je kako mu ovaj projekt ima posebno značenje jer je upravo dostupnost vrtića jedan od njegovih glavnih političkih prioriteta.

„Cijeli svoj politički angažman posvetio sam vrtićima i dostupnosti vrtića djeci te sam zbog svega toga danas posebno sretan za ovaj naš novi projekt”, poručio je.

„Prvi put upisali smo svu djecu s područja općine u vrtiće”

Garac je ovom prilikom podsjetio i na promjene koje su, prema njegovim navodima, provedene u sustavu predškolskog odgoja na području Prološca tijekom njegova mandata.

Kao jedan od najvažnijih rezultata istaknuo je činjenicu da su prvi put sva djeca s područja općine upisana u vrtiće.

Prema njegovim riječima, Proložac je time postao jedna od rijetkih hrvatskih općina koja je uspjela osigurati mjesto u vrtiću za svako dijete.

Uz to, ukinut je dosadašnji program vrtića do podneva i uveden cjelodnevni boravak.

„Ukinuli smo vrtić do podne i uveli cjelodnevni vrtić u Proložac, čime svako dijete boravi u vrtiću do 16.30 sati”, naveo je načelnik.

Odgajateljima povećane plaće, osigurana i dodatna sredstva

Među postignućima tijekom mandata Garac je izdvojio i usklađivanje plaća odgajatelja sa zakonskim propisima.

Kako tvrdi, zahvaljujući toj odluci plaće zaposlenika vrtića porasle su u prosjeku za 300 eura mjesečno.

Osvrnuo se i na financiranje rada dječjeg vrtića, istaknuvši da je Općina riješila administrativni problem zbog kojeg nadležno ministarstvo ranije nije imalo odgovarajuću evidenciju o postojanju vrtića u Prološcu.

„Nadležno Ministarstvo 'nije znalo' da Općina Proložac ima vrtić. Mi smo taj problem riješili te retroaktivno osigurali 160.000 eura za fiskalnu održivost dječjih vrtića”, napisao je Garac.

Prema njegovim navodima, za pedagošku godinu 2026./2027. osigurano je dodatnih 175.000 eura državnih sredstava za fiskalnu održivost Dječjeg vrtića Proložac.

Time je, ističe načelnik, smanjeno financijsko opterećenje općinskog proračuna, a istodobno omogućeno stabilnije financiranje predškolskog odgoja.

„Zapravo smo tek počeli”

Novi projekt vrijedan više od 845 tisuća eura nastavak je ulaganja u predškolski odgoj na području Prološca i susjednih jedinica lokalne samouprave.

Njegova važnost posebno se ogleda u činjenici da obuhvaća šire područje Imotske krajine, a ne samo jednu općinu.

Garac vjeruje da će se ulaganja u dostupnost vrtića nastaviti i u godinama koje dolaze.

„Zapravo smo tek počeli i siguran sam da nas u budućnosti čeka još puno odličnih projekata za našu Općinu”, zaključio je načelnik Prološca.

Odobrenih 845.457,60 eura trebalo bi omogućiti dodatne aktivnosti usmjerene na uključivanje djece u predškolski odgoj, a provedba projekta planirana je do kraja kolovoza 2028. godine.