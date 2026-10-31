Odlazi žena koja je bila noćna mora hrvatskim kriminalcima: "Neki misle da su iznad zakona. Kada se približite političarima, odjednom postajete problem!"

Laura Codruța Kövesi, prva europska glavna tužiteljica, na kraju svojeg sedmogodišnjeg mandata uputila je ozbiljno upozorenje o budućnosti europskog pravosuđa. U oproštajnom intervjuu za POLITICO otvoreno je progovorila o političkim pritiscima, nedostatku novca, birokratskim preprekama i pokušajima slabljenja neovisnosti Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Posebno je upozorila na ponašanje pojedinih političara koji, prema njezinim riječima, smatraju da su iznad zakona.

U opširnom intervjuu za POLITICO Europe, objavljenom 28. listopada, Kövesi se osvrnula na sedam godina provedenih na čelu institucije zadužene za istrage kaznenih djela koja štete financijskim interesima Europske unije.

Iako smatra da je EPPO uspio izgraditi snažnu i neovisnu instituciju, zabrinuta je hoće li se takav rad nastaviti nakon njezina odlaska.

Njezino najdramatičnije upozorenje odnosi se upravo na mogućnost postupnog slabljenja europskog tužiteljstva, ne otvorenim ukidanjem, nego ograničavanjem sredstava, nadležnosti i operativnih mogućnosti.

Kövesi strahuje da bi EPPO mogao biti postupno ugušen upravo zato što uspješno obavlja svoj posao.

'U Bruxellesu neki misle da su iznad zakona'

Jedna od najoštrijih kritika odlazeće europske tužiteljice odnosi se na odnos pojedinih političkih i institucionalnih dužnosnika prema pravosuđu.

Kövesi smatra da se tijekom svojeg mandata susretala s ponašanjem koje pokazuje kako neki utjecajni pojedinci na europskoj razini ne prihvaćaju činjenicu da pravila vrijede jednako za sve.

Uspoređujući iskustva iz Rumunjske s radom u Bruxellesu, objasnila je da se u nacionalnim pravosudnim sustavima uglavnom podrazumijeva da se osoba mora odazvati pozivu tužiteljstva.

Na europskoj razini, tvrdi, to nije uvijek slučaj.

Prema njezinim riječima, pojedini političari i dužnosnici ponašaju se kao da su iznad tužitelja i zakona, što može usporiti istrage i otežati njihov završetak.

Posebno je upozorila na situacije u kojima se u istražnim postupcima pojavljuju visoki politički dužnosnici ili bogati pojedinci povezani s političkim strukturama.

Tada, tvrdi, EPPO može naići na ozbiljne prepreke u ostvarivanju svojih nadležnosti.

Tri načina na koja se može oslabiti europsko tužiteljstvo

Kövesi je u razgovoru za POLITICO izdvojila tri problema za koja smatra da ugrožavaju budućnost institucije.

Prvi je nedostatak financijskih sredstava.

Prema njezinim podacima, EPPO bi trebao raspolagati s 230 europskih delegiranih tužitelja, ali postoje sredstva za financiranje njih samo 180. Istodobno, za sigurnosne usluge osigurana je tek približno trećina potrebnog iznosa.

Drugi problem predstavljaju dugotrajna odgađanja važnih odluka. Kövesi navodi da je još 2021. upozoravala na potrebu pravodobne revizije uredbe kojom se uređuje rad EPPO-a, no taj je postupak odgađan.

Treći problem vidi u složenoj birokraciji i raspravama o administrativnim rješenjima, dok se istodobno nedovoljno ulaže u konkretne potrebe istražitelja i tužitelja.

Posebno je kritizirala činjenicu da europske institucije raspravljaju o novim sustavima i registrima, dok sredstva za osnovno funkcioniranje tužiteljstva ostaju ograničena.

Upozorila je da kriminalne organizacije postaju sve snažnije i sofisticiranije te da sve češće iskorištavaju razlike između nacionalnih pravosudnih sustava.

Ozbiljne optužbe na račun Grčke, problemi i u Poljskoj

Govoreći o pokušajima zastrašivanja i potkopavanja neovisnosti EPPO-a, Kövesi je kao posebno problematičan primjer izdvojila Grčku.

Prema njezinoj ocjeni, najočitiji pokušaj zastrašivanja europskog tužiteljstva dogodio se upravo ondje, u kontekstu problema s produljenjem mandata europskih delegiranih tužitelja.

Kao primjer ugrožavanja vjerodostojnosti institucije navela je i Poljsku.

Objasnila je da je postignut dogovor o potrebi angažiranja 24 europska delegirana tužitelja, ali ih je u trenutku intervjua bilo samo 15.

Takva razlika između dogovorenih potreba i stvarnog broja tužitelja, smatra Kövesi, otežava rad i narušava očekivanja građana.

Spomenula je i Mađarsku, navodeći da je Europska komisija predložila približno polovinu sredstava koja je EPPO procijenio potrebnima za svoj rad.

Sve te primjere vidi kao upozorenje da se neovisnost pravosudne institucije može ugroziti i bez izravnog političkog miješanja u pojedinačne istrage.

'Političari podržavaju neovisno pravosuđe dok se istrage ne približe njima'

Posebno oštru poruku Kövesi je uputila političarima koji javno podržavaju neovisnost pravosuđa, ali mijenjaju stav kada se istrage približe njima ili njihovu krugu suradnika.

Prema njezinim riječima, upravo se tada pojavljuju optužbe da su tužitelji politički motivirani, da prekoračuju ovlasti ili da predstavljaju prijetnju nacionalnom suverenitetu.

Upozorila je da nakon takvih optužbi mogu uslijediti pokušaji ograničavanja nadležnosti, smanjivanja financiranja ili slabljenja specijaliziranih istražnih struktura.

Kövesi se osvrnula i na slučajeve u kojima su nacionalna tužiteljstva pokretala postupke o istim predmetima koje je već istraživao EPPO.

Objasnila je da je u pojedinim situacijama, nakon što je EPPO otvorio istragu i pripremao daljnje istražne radnje, na nacionalnoj razini pokrenut postupak o istom predmetu, nakon čega je odlučeno da europsko tužiteljstvo nije nadležno.

Takve situacije, prema njezinu mišljenju, ozbiljno ograničavaju mogućnost učinkovite borbe protiv korupcije.

O aferi s poljoprivrednim subvencijama: Pošteni poljoprivrednici ostajali su bez novca

Jedna od tema intervjua bila je i velika grčka afera povezana s agencijom OPEKEPE i mogućim zlouporabama europskih poljoprivrednih subvencija.

Kövesi je odbacila optužbe da europski tužitelji tempiraju istrage prema izbornim ciklusima ili političkim interesima.

Naglasila je da posao EPPO-a nije pratiti raspored izbora, nego provjeravati jesu li sredstva Europske unije zakonito dodijeljena i korištena.

Prema njezinu opisu spornih slučajeva, dio novca namijenjenog poljoprivrednicima završavao je kod osoba koje su se lažno predstavljale kao poljoprivrednici, a zatim ga koristile za luksuzna putovanja i skupe automobile.

Istodobno su, upozorila je, stvarni poljoprivrednici ostajali bez sredstava na koja su imali pravo.

Kövesi smatra da se političkim napadima na EPPO pokušava skrenuti pozornost sa sadržaja istraga i mogućih zlouporaba javnog novca.

Osvrnula se i na zahtjeve za ukidanjem imuniteta grčkim parlamentarnim zastupnicima, naglasivši da takav zahtjev sam po sebi ne znači utvrđivanje krivnje, nego omogućava tužiteljima provođenje potrebnih istražnih radnji.

'Što je sa suverenitetom kriminalaca?'

Na pitanje o tvrdnjama da suradnja s EPPO-om ugrožava nacionalni suverenitet, Kövesi je odgovorila da takvi argumenti zanemaruju način na koji djeluju suvremene kriminalne organizacije.

Naglasila je da međunarodne kriminalne mreže iskorištavaju fragmentiranost pravosudnih sustava i razlike između država.

Pritom je podsjetila da europski tužitelji postupaju prema nacionalnim zakonima te predmete iznose pred nacionalne sudove.

Prema njezinu stajalištu, suradnja s EPPO-om ne predstavlja gubitak suvereniteta, nego dodatnu zaštitu građana i javnih sredstava.

Smatra da je u interesu država članica omogućiti učinkovit progon kriminalnih skupina koje djeluju preko nacionalnih granica, umjesto da im pravne i administrativne razlike olakšavaju izbjegavanje odgovornosti.

Odlazi nakon sedam godina, nasljeđuje je njemački tužitelj

Laura Codruța Kövesi imenovana je prvom europskom glavnom tužiteljicom 2019. godine, a njezin sedmogodišnji mandat završava krajem listopada 2026.

Od 1. studenoga na čelu EPPO-a naslijedit će je njemački tužitelj Andrés Ritter, dosadašnji zamjenik europske glavne tužiteljice.

Kövesi smatra da je tijekom njezina mandata postignut značajan napredak u otkrivanju prijevara, procesuiranju počinitelja i zaštiti europskog proračuna.

Ipak, upozorava da najveći izazov za njezina nasljednika neće biti samo nastavak istraga, nego očuvanje neovisnosti i vjerodostojnosti institucije.

Posebnu zabrinutost izrazila je i zbog stavova pojedinih kandidata za njezina nasljednika, čije su joj ideje o budućem funkcioniranju EPPO-a otvorile pitanja o daljnjoj zaštiti njegove neovisnosti.

Na pitanje što bi promijenila kada bi ponovno mogla proći svoj mandat, odgovorila je da bi postupila jednako, ali da bi drugi trebali promijeniti svoje ponašanje.

O vlastitim budućim planovima nije željela govoriti, poručivši da joj je važnije usmjeriti pozornost na budućnost europskog tužiteljstva.

Njezina oproštajna poruka tako nije usmjerena samo na rezultate proteklih sedam godina, nego prije svega na pitanje hoće li Europska unija omogućiti instituciji koju je izgradila da nastavi neovisno istraživati korupciju, prijevare i zlouporabe europskog novca.

Izvor: POLITICO Europe – EU Public Prosecutor’s Office will be ‘killed softly for doing its job,’ says outgoing chief, intervju objavljen 28. listopada 2026.