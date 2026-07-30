Odlazak velikana hrvatske televizije: Preminuo Milivoj Puhlovski u 79. godini

Hrvatski redatelj, scenarist i sveučilišni profesor Milivoj Puhlovski preminuo je u 79. godini života. Tužnu vijest objavilo je Društvo hrvatskih filmskih redatelja (DHFR), piše Dnevnik.hr.

"S velikom žalošću vas obavještavamo da je u 79. godini života preminuo naš dragi član g. Milivoj Puhlovski", priopćili su iz DHFR-a.

Puhlovski je ostavio dubok trag u hrvatskoj filmskoj i televizijskoj produkciji, a najšira publika pamti ga kao redatelja kultne serije "Smogovci", koja je obilježila odrastanje brojnih generacija. Tijekom bogate karijere režirao je i brojne dokumentarne i igrane filmove te televizijske projekte, među kojima su "Lažeš, Melita", "S. P. U. K.", "Kad ftičeki popevleju" i "Posebna vožnja ili posljednja jesen Ivana Brežinskog".

Diplomirao je filmsku i televizijsku režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je kasnije radio i kao profesor, odgajajući brojne generacije mladih redatelja. Prije toga bavio se filmskom kritikom i amaterskim filmom, a dio obrazovanja proveo je i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Njegov odlazak predstavlja velik gubitak za hrvatsku kinematografiju i televiziju, a iza sebe je ostavio bogat opus koji će nastaviti živjeti kroz filmove i serije koje su obilježile domaću audiovizualnu produkciju.