Odlazak najveće legende dalmatinske glazbe: Mišo Kovač prodao je više od 20 milijuna ploča, njegove pjesme obilježile su generacije

Mate Mišo Kovač, jedan od najvećih i najpopularnijih pjevača u povijesti hrvatske zabavne glazbe, preminuo je u 86. godini života. Tijekom karijere duge više od šest desetljeća prodao je više od 20 milijuna ploča, održao brojne nezaboravne koncerte i stvorio pjesme koje su postale neizostavan dio hrvatske glazbene baštine. Njegov prepoznatljivi glas, tamne naočale, brkovi i podignute ruke pred publikom postali su simbol jednog glazbenog vremena.

Mišo Kovač rođen je 16. srpnja 1941. godine u Šibeniku, gdje je proveo djetinjstvo i mladost. Odrastao je u gradu koji je hrvatskoj glazbi dao i Arsena Dedića te Vicu Vukova, a već kao mladić pokazivao je izniman interes za glazbu.

U Šibeniku je izučio tapetarski zanat, no život ga je odveo u sasvim drugom smjeru. Prvi značajniji uspjeh ostvario je 1958. godine, kada je pobijedio na natjecanju Prvi glas Šibenika.

Njegova profesionalna diskografska karijera započela je 1964. godine, kada je za Jugoton snimio prvu malu gramofonsku ploču. Na početku je izvodio prepjeve stranih uspješnica, među kojima su bile pjesme njegovih glazbenih uzora Raya Charlesa i Tonyja Dallare.

Pjesma koja mu je promijenila život

Velika prekretnica dogodila se 1969. godine, kada je s pjesmom „Više se nećeš vratiti”, koju je napisao Đorđe Novković, pobijedio na festivalu Vaš šlager sezone.

Pjesma je postala izniman diskografski uspjeh, a suradnja s Novkovićem obilježila je velik dio njegove karijere.

Samo dvije godine poslije, 1971., Mišo je pobijedio na Splitskom festivalu s pjesmom „Proplakat će zora”, koju potpisuju Stjepan Mihaljinec i Drago Britvić.

Taj uspjeh učvrstio je njegov status jedne od najvećih zvijezda tadašnje jugoslavenske glazbene scene.

Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina Mišo je nizao uspješnice, rasprodavao koncertne prostore i okupljao publiku svih generacija.

Hitovi koji su postali dio kolektivnog pamćenja

Teško je izdvojiti samo nekoliko pjesama iz Mišine bogate diskografije. Mnoge od njih desetljećima su se pjevale na obiteljskim slavljima, koncertima, sportskim događajima i okupljanjima diljem Hrvatske.

Među njegovim najpoznatijim uspješnicama nalaze se:

„Proplakat će zora”

„Ostala si uvijek ista”

„Ako me ostaviš”

„Ti si pjesma moje duše”

„Svi pjevaju, ja ne čujem”

„Još i danas teku suze jedne žene”

„Drugi joj raspliće kosu, a ja je volim”

„Poljubi zemlju”

„Dalmacija u mom oku”

„Malo mi je jedan život s tobom”

„Ja ne mogu drugo nego da je ljubim”

„Samo nas nebo rastavit može”

„Jedan dan života”

„Noćas ćemo zemlji ko materi reći”

„Pozdravi mi ženu plave kose”

Posebno mjesto u njegovu opusu zauzimale su pjesme posvećene Dalmaciji, domovini, obitelji i ljubavi.

Mišo je imao rijetku sposobnost pretvoriti jednostavne, emotivne stihove u pjesme koje su ljudi doživljavali kao vlastite životne priče.

Više od 20 milijuna prodanih ploča

Mišo Kovač ostvario je diskografske rezultate kakvima se može pohvaliti malo izvođača s ovih prostora.

Prema podacima Croatia Recordsa, tijekom karijere prodao je više od 20 milijuna nosača zvuka, čime je stekao status najtiražnijeg pjevača u povijesti hrvatske zabavne glazbe.

Njegova izdanja ostvarivala su iznimne naklade, a popularnost nije bila ograničena samo na Dalmaciju ili Hrvatsku. Slušala ga je publika diljem nekadašnje Jugoslavije, ali i među iseljeništvom.

Godine 2012. dobio je Porina za životno djelo, a 2019. uručeno mu je posebno diskografsko priznanje za iznimnu prodaju nosača zvuka.

Obiteljska tragedija koja je obilježila njegov život

Iza iznimne glazbene karijere stajao je i život obilježen velikim osobnim tragedijama.

Najteži udarac doživio je 1992. godine, kada je izgubio sina Edija. Njegova smrt duboko je pogodila pjevača i ostavila trajne posljedice na njegov privatni život.

Nakon tragedije Mišo se privremeno povukao s glazbene scene, a o svojoj boli i gubitku govorio je tijekom kasnijih godina.

Unatoč teškim razdobljima, nastavio je snimati i nastupati, a publika mu je ostala vjerna.

Čovjek koji je jednim pokretom ruke mogao podići tisuće ljudi

Mišini koncerti bili su poseban fenomen. Nije mu bila potrebna raskošna scenografija ni komplicirana koreografija.

Dovoljno je bilo da izađe na pozornicu, podigne obje ruke i prepusti publici da zapjeva. Njegov izgled, prepoznatljivi brkovi, tamne naočale i emotivan način interpretacije učinili su ga jednom od najprepoznatljivijih osoba domaće estrade.

Posebno snažnu povezanost imao je sa splitskom publikom. U lipnju 2022. godine održao je veliki koncert na Starom placu, pred više od 25 tisuća ljudi.

Bio je to još jedan dokaz da njegove pjesme nisu pripadale samo generacijama koje su uz njih odrastale, nego i mlađoj publici.

Ljubav prema Hajduku trajala je cijeli život

Osim po glazbi, Mišo će ostati zapamćen i po svojoj neizmjernoj ljubavi prema Hajduku.

Još kao dječak brodom je putovao iz Šibenika u Split kako bi gledao utakmice Bijelih, a ta privrženost pratila ga je do kraja života.

Godine 2021. sa Sašom Antićem snimio je pjesmu „Ja ne mogu drugo nego da ga volin”, posvećenu splitskom klubu.

Njegovo ime 2024. godine dobilo je mjesto u navijačkom parku „Za sva vrimena” na Poljudu.

Zato vijest o njegovoj smrti, objavljena upravo na Poljudu, nosi posebnu simboliku. Stadion na kojem su se desetljećima pjevale njegove pjesme postao je i mjesto na kojem je objavljen njegov odlazak.

Ostavio je pjesme koje neće nestati

Mišo Kovač nije bio samo jedan od najuspješnijih hrvatskih pjevača. Bio je glazbenik koji je tijekom šest desetljeća uspio povezati različite generacije, društvene slojeve i životne priče.

Njegove pjesme govorile su o ljubavi, rastancima, gubitku, majci, domovini i Dalmaciji, a publika je u njima pronalazila vlastite emocije.

Odlaskom Miše Kovača završava jedno veliko poglavlje hrvatske zabavne glazbe.

Ostaju milijuni prodanih ploča, deseci nezaboravnih hitova i glas koji će još dugo odjekivati Dalmacijom.