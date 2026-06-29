ODLAZAK KOJI JE ŠOKIRAO DALMACIJU Livaja napušta Hajduk, navijači u nevjerici: "On je stvarno jedan od nas"

Marko Livaja i odluka klupskog rukovodstva da kapetan napusti pripreme u Bledu glavna su tema jutrošnjih kava po Splitu, a vjerujemo i diljem Dalmacije, pa i svugdje gdje ima hajdukovaca. Šok je to, bez obzira na to što je poznato da već dugo na Poljudu postoje šumovi u komunikaciji između najboljeg igrača Hajduka i trenera Gonzala Garcije. Kapetan je puno dao Hajduku.

Vratio se tiho, u vrijeme korona-krize, kada se igralo ili bez publike ili pred malim brojem gledatelja, iako je i ranije želio odjenuti bijeli dres prve momčadi.

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Odmah je to izgledalo drukčije u odnosu na ono što smo godinama gledali na Poljudu. U posljednjem kolu sezone 2020./21. izboren je nastup u Europi, a Marko je preuzeo bijelu desetku, koju nose samo najbolji, te kapetansku traku. Od suigrača i navijača prozvan je jednostavno – Ćaća.

To je u stvarnosti i bio. Previše je značio za momčad. Znao je povesti, preokrenuti, a u svojoj teškoj životnoj situaciji stisnuo je zube i poveo hajdukovce na teškom gostovanju u Osijeku. Voljeli su ga navijači i još ga vole. Ne pamtimo kada je neki igrač imao tolike simpatije bijelog puka, još od Šurine i Jurine "zlatne generacije", Bake Sliškovića, Nike Kranjčara... Ma, možda i više.

"Marko Livaja je stvarno jedan od nas", rekao nam je jutros jedan stari navijač.

Teško će navijački puk prebroditi ovo, koliko god svi znali da je klupska disciplina iznad svega u modernom nogometu i profesionalizmu. Sumnjamo da će i tribine biti onako popunjene. Prema informacijama koje jutros kruže nogometnim kuloarima, iz Hajduka su Livaji spremni dati slobodne papire kako bi mogao potražiti novu sredinu. To dodatno čudi jer je riječ o igraču koji i dalje ima solidnu vrijednost na nogometnom tržištu.

I dobro zapamtimo ovih pet godina. Jest, izostale su titule prvaka, osvojena su tek dva Kupa, ali bilo je tu puno radosti i opčinjenosti Poljuda ovim odličnim igračem. Na utakmice se dobrim dijelom dolazilo upravo zbog Livaje.

Navodno mu već pristižu ponude iz Grčke, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Tko je mogao zamisliti da će priča Livaje i Hajduka ovako završiti", opet će nam, pomalo tužno, onaj stari navijač. A Marko će uvijek biti tu. I nadamo se da će se jednom opet vratiti.