Odlazak Hajdukove legende: Preminuo Ivan Gudelj

Preminuo je Ivan Gudelj, legendarni bivši nogometaš Hajduka i jedan od najboljih hrvatskih nogometaša svoje generacije.

Gudelj je tijekom igračke karijere ostavio dubok trag u Hajduku, a nosio je i dres reprezentacije Jugoslavije. Njegovu karijeru prerano je prekinula teška bolest, no i nakon toga ostao je snažno vezan uz nogomet.

Bio je prepoznatljiv po velikoj borbenosti, karakteru i odnosu prema Hajduku, a među navijačima je ostao zapamćen kao jedan od velikana kluba.

Počivao u miru.