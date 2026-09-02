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Odlazak Hajdukove legende: Preminuo Ivan Gudelj

Redakcija portala Dalmacija Danas obitelji, prijateljima i svim njegovim bližnjima izražava iskrenu sućut
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Preminuo je Ivan Gudelj, legendarni bivši nogometaš Hajduka i jedan od najboljih hrvatskih nogometaša svoje generacije.

Gudelj je tijekom igračke karijere ostavio dubok trag u Hajduku, a nosio je i dres reprezentacije Jugoslavije. Njegovu karijeru prerano je prekinula teška bolest, no i nakon toga ostao je snažno vezan uz nogomet.

Bio je prepoznatljiv po velikoj borbenosti, karakteru i odnosu prema Hajduku, a među navijačima je ostao zapamćen kao jedan od velikana kluba.

Počivao u miru.

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