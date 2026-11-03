Odgođeno suđenje na neodređeno: psihijatar optužen za držanje pasa i vukova u Splitu teško bolestan

Do daljnjega je odgođeno suđenje Tomislavu Pelivanu (66), danas umirovljenom liječniku (koji je godinama radio u splitskoj bolnici kao psihijatar) zbog kaznenih djela uništavanja zaštićenih dijelova prirode te ubijanja ili mučenja životinja.

Pelivan naime ima ozbiljnih zdravstvenih problema, zbog čega je pred splitskim Općinskim sudom gdje se vodi kazneni postupak obavljeno i medicinsko vještačenje kako bi se utvrdilo njegovo stanje. Liječnik, stalni sudski vještak Antonio Alujević, tako je konstatirao da je Pelivan privremeno nesposoban pratiti raspravu. To će potrajati najmanje šest mjeseci, a onda će se raditi nova evaluacija stanja...

U pitanju je slučaj iz konca ožujka 2024. godine, kada je na imanju na Orišcu, između Pazdigrada i Stobreča, pronađeno 67 pasa i dva vuka! Vrlo brzo se otkrilo da životinje u neadekvatnim uvjetima drži upravo Pelivan, a prema optužnici koja je podignuta koji mjesec kasnije tereti se da ih je nabavljao zbog financijske koristi, zbog organiziranja i sudjelovanja u borbama pasa! Tužiteljstvo traži sankciju od dvije i pol godine bezuvjetnog zatvora. U dosadašnjem tijeku postupka pregledani su i šokantni video-zapisi s unajmljenog imanja na Orišcu gdje su bili smještene životinje, ali ispitani i svjedoci. Obrana pokušava utvrditi kako se o životinjama brinulo te kako ih je Pelivan nabavio jer se planirao baviti uzgojem stoke na rodnom imanju kod Livna kad ode u mirovinu...