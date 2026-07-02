Odgoda utakmice Hrvatska - Portugal visi u zraku, FIFA je postavila jasna pravila

Poprilično je vruće u Torontu u 11 sati po ovdašnjem vremenu, treba to ukalkulirati kad će se dogoditi nekakvo veće grupiranje navijača, nema još nekog velikog okupljanja, ali jasno je da će se to dogoditi kako se bude bližio početak utakmice Hrvatska - Portugal.

U 23:00 po našem vremenu najavljen je korteo s najvećom hrvatskom navijačkom zastavom. Nije bilo najavljeno, ali želja FIFA-e je bila velika, bili su oduševljeni slikama iz Philadelphije i krenut će opet prema stadionu, piše Gol.hr.

Postoji ta mogućnost odgode, nadamo se da će i ostati na mogućnosti. Moguće je nevrijeme, a protokoli su jasni: ukoliko dođe do udara groma u razmaku od 13 kilometara od stadiona, utakmica se mora prekinuti na najmanje pola sata.

To je strahovito zahtjevno i nogometašima, treba održati tonus tijela. Očekuje se 32 stupnja u vrijeme odigravanja utakmice, ali realni osjet je puno teži, 10-ak stupnjeva iznad toga. To dovoljno govori o tome kakvi uvjeti vladaju u Torontu ovih dana.

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