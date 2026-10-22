Odbrojavanje do velike obnove splitske Rive: Za pet dana istječe javna nabava vrijedna četiri milijuna eura! Puno toga se mijenja

Splitsku Rivu, jedan od najprepoznatljivijih gradskih prostora, očekuju velike promjene. U utorak, 27. listopada, istječe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave za izvođenje radova na uređenju njezina središnjeg dijela, čime se približava još jedan važan korak prema početku prve temeljitije rekonstrukcije nakon gotovo 20 godina. Javnu nabavu Grad Split objavio je 6. listopada, a procijenjena vrijednost radova iznosi četiri milijuna eura bez PDV-a, odnosno pet milijuna eura s PDV-om. Riječ je o projektu koji bi trebao značajno promijeniti izgled najpoznatije splitske šetnice, ali i obnoviti dotrajalu infrastrukturu ispod njezine površine.

"Vješala" odlaze u povijest, stižu nove tende i rasvjeta

Jedna od najuočljivijih promjena bit će uklanjanje dosadašnjih velikih metalnih nosača rasvjete i tendi, među Splićanima poznatih kao "vješala". Ti elementi, koji su postali sastavni dio izgleda Rive nakon njezina uređenja 2007. godine, godinama su izazivali podijeljene reakcije građana. Prema projektu arhitektonskog studija 3LHD, koji je osmislio i sadašnji izgled Rive, predviđeni su jednostavniji nosači rasvjete i drukčije oblikovane konstrukcije tendi. Cilj je otvoriti pogled prema pročeljima zgrada i Dioklecijanovoj palači, a da se pritom zadrži prepoznatljiv karakter prostora. Promjene se neće zaustaviti samo na rasvjeti. Planirana je sanacija dotrajalog opločenja, obnova klupa, postavljanje novih koševa za otpad i ostale urbane opreme te uređenje ugostiteljskih terasa. Projekt uključuje i različite oblike ambijentalne rasvjete, među ostalim osvjetljenje palmi i prostora oko klupa.

Poseban naglasak stavljen je na hortikulturno uređenje. Uz palme, predviđena je sadnja različitih mediteranskih biljaka, uključujući lavandu, ružmarin, mirtu, brnistru i druge vrste prilagođene obalnom podneblju. Zanimljivo je da se u obnovi planira koristiti i dio postojećeg materijala. Dokumentacija predviđa izradu novih terrazzo ploča s agregatom dobivenim recikliranjem betonskih ploča uklonjenih tijekom radova. Na taj način dio materijala sa stare Rive trebao bi dobiti novu namjenu. Ukupni obuhvat rekonstrukcije iznosi približno 14.500 četvornih metara, a zahvat obuhvaća postojeće opločenje, urbanu opremu, zelenilo, instalacije i rasvjetu.

Radovi bi mogli trajati šest mjeseci i zahvatiti turističku sezonu

Uz samu rekonstrukciju šetnice planiran je i važan komunalni zahvat. Vodovod i kanalizacija paralelno bi trebali mijenjati cijevi, što znači da bi se dva velika posla izvodila istodobno kako bi se izbjeglo ponovno raskopavanje Rive. Procjenjuje se da će građevinski radovi trajati pola godine. Međutim, točan početak još nije moguće odrediti jer ovisi o završetku postupka javne nabave i odabiru izvođača. Iako je gradska vlast ranije najavljivala početak rekonstrukcije nakon završetka turističke sezone, sada je izgledno da bi se radovi mogli nastaviti i tijekom proljeća i ljeta 2027. godine, uključujući i razdoblje proslave Sudamje.

Od najava do konkretnih radova

Podsjetimo, projekt obnove Rive u travnju su predstavili gradonačelnik Tomislav Šuta, njegova zamjenica Matea Dorčić i arhitekt Saša Begović iz studija 3LHD. Tada se govorilo o investiciji vrijednoj približno 3,5 milijuna eura i mogućem početku radova u studenome. U međuvremenu je procijenjena vrijednost radova u javnoj nabavi povećana na četiri milijuna eura bez PDV-a. Gradonačelnik Šuta prilikom predstavljanja projekta naglasio je da se, uz osvježavanje izgleda Rive, želi riješiti i problem odvodnje, uključujući fekalne i oborinske vode.

Sada je pred Gradom Splitom važan korak. Nakon isteka roka za dostavu ponuda 27. listopada slijedi njihovo pregledavanje i ocjenjivanje te donošenje odluke o odabiru izvođača. Sam istek roka za dostavu ponuda zato ne znači i automatski početak radova. Hoće li izvođač biti odabran bez dodatnih komplikacija i kada će se na Rivi pojaviti prvi radnici, tek treba vidjeti. Jednako je važno pitanje kako će se organizirati pristup ugostiteljskim objektima i odvijanje svakodnevnog života na najpoznatijoj splitskoj šetnici.

Splitska Riva svoj je sadašnji izgled dobila 2007. godine. Gotovo dva desetljeća poslije, pred njom je nova velika promjena, a završetak javne nabave prvi je konkretan test najavljene dinamike obnove.