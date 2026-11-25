25.11.1918. - Rođen Frane Matošić

Na današnji dan, 25. studenoga 1918. godine, u Matošićevoj ulici u Splitu rođen je Frane Matošić, jedan od najvećih nogometaša u povijesti Hajduka i čovjek čiji statistički rekordi i danas djeluju gotovo nestvarno. U bijelom dresu odigrao je ukupno 739 utakmica i postigao 729 pogodaka, uključujući prijateljske i natjecateljske susrete. Bio je kapetan, reprezentativac, osvajač olimpijskog srebra, trener i sportski dužnosnik, ali prije svega Splićanin čiji je život bio neraskidivo povezan s klubom kraj stare plinare.

Rođen je u skromnoj, mnogobrojnoj obitelji, kao jedno od osmero djece oca Duje. Odrastanje u neposrednoj blizini Starog placa uvelike je odredilo njegov životni put. U vrijeme kada su splitske kalete i ledine bile prirodna nogometna igrališta, teško je bilo pronaći dječaka koji nije sanjao o nastupu u Hajdukovu dresu. Frane je taj san ne samo ostvario nego je postao mjerilo prema kojem će se desetljećima vrednovati generacije Hajdukovih napadača.

Od ulične momčadi do Hajdukove prve momčadi

Prema zapisima iz zavičajne zbirke Gradske knjižnice Marka Marulića, Matošić je s prijateljima iz djetinjstva osnovao nogometnu momčad Strijelac iz Matošićeve ulice. Najčešći suparnici bili su im dječaci iz susjedne Plinarske ulice, a utakmice su se igrale i na Musinoj ledini, nedaleko od Hajdukova igrališta. Talentirane dječake ubrzo su zapazili ljudi iz kluba, među kojima je bio i Ivan Tudor, pripadnik prve Hajdukove generacije iz 1911. godine.

Frane je nogometno obrazovanje nastavio pod vodstvom legendarnog Luke Kaliterne, poznatog splitskog barba Luke, koji je sustavnim radom s mladim igračima stvarao temelje budućih Hajdukovih uspjeha. Još kao tinejdžer dobio je priliku zaigrati u seniorskoj momčadi, u kojoj su se tada isticali veliki napadači Leo Lemešić i Vlade Kragić. Zanimljivo je da su u tom razdoblju Hajdukov dres nosila čak trojica braće Matošić – Jere, Jozo i najmlađi Frane.

Već u prvoj seniorskoj utakmici protiv sarajevske Slavije postigao je tri pogotka. Bio je to početak karijere tijekom koje će se Matošić prometnuti u iznimno snažnog i preciznog napadača, sposobnog zabijati objema nogama, iz slobodnih udaraca i s velike udaljenosti.

Igrao u Italiji, vratio se ratnom Hajduku i odbio preseljenje u Beograd

Iako je najveći dio karijere proveo u Splitu, Matošić je tijekom služenja vojnog roka nastupao za beogradski BSK, a tijekom Drugoga svjetskog rata igrao je i za talijansku Bolognu. U Hajduk se vratio u jednom od najneobičnijih razdoblja klupske povijesti, kada je 1944. godine na oslobođenom Visu obnovljen rad kluba. Hajduk je tada nastupao na međunarodnim utakmicama, predstavljajući antifašistički pokret i pronoseći ime Splita izvan granica domovine.

Prema podacima Proleksis enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Matošić nije prihvatio prijedlog Josipa Broza Tita da Hajduk preseli u Beograd i ondje nastavi djelovati kao vojni klub. Hajduk je ostao u Splitu, a Matošić je u poslijeratnim godinama postao kapetan i središnja figura jedne od najuspješnijih generacija u povijesti kluba.

Kapetan generacije koja je osvojila prvenstvo bez poraza

Matošićevo ime posebno je povezano s povijesnom 1950. godinom, kada je Hajduk osvojio prvenstvo Jugoslavije bez ijednog poraza. Bijeli su natjecanje završili s deset pobjeda i osam neodlučenih rezultata, ostvarivši pothvat koji zauzima posebno mjesto u povijesti regionalnog nogometa. Bila je to i godina osnutka Torcide, koja je prvi veliki organizirani nastup imala na utakmici protiv Crvene zvezde 29. listopada 1950. godine.

S Hajdukom je Matošić osvajao državna prvenstva 1950., 1952. i u sezoni 1954./55., a prethodno je sudjelovao i u osvajanju prvenstava Hrvatske. U sezoni 1948./49. bio je najbolji strijelac jugoslavenskog prvenstva. Od aktivnog igranja oprostio se 1956. godine, na utakmici protiv Spartaka iz Subotice, ostavivši iza sebe brojke kakvima se malo koji nogometaš u svijetu može pohvaliti.

Od ukupno 729 pogodaka za Hajduk, prema podacima Proleksis enciklopedije, njih 211 postigao je u natjecateljskim utakmicama. U njima je upisao 309 nastupa, dok ukupna klupska statistika obuhvaća i brojne prijateljske susrete te međunarodne turneje karakteristične za tadašnje razdoblje.

Olimpijsko srebro i pogodak na oproštaju od reprezentacije

Frane Matošić bio je i uspješan reprezentativac. Za reprezentacije Kraljevine Jugoslavije i poslijeratne Jugoslavije ukupno je nastupio 16 puta i postigao šest pogodaka. Reprezentativnu karijeru započeo je 1938. godine protiv Rumunjske u Bukureštu, postigavši jedini pogodak na utakmici. Zanimljivo je da je na sličan način zaključio reprezentativnu karijeru 1953. godine, kada je u susretu protiv Grčke također bio strijelac jedinog pogotka.

Bio je član reprezentacije koja je na Olimpijskim igrama u Londonu 1948. godine osvojila srebrnu medalju. Nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, vodeći Hajduk u dva mandata, RNK Split, Jadran iz Kaštel Sućurca, ali i reprezentaciju Tunisa. S bratom Jozom 1954. godine objavio je knjigu „Dvadeset godina u bijelom dresu”, vrijedno svjedočanstvo o nogometu i Hajduku u prvoj polovici 20. stoljeća.

Najveće pamtit ćemo dane, slavne dane Matošića Frane

Za izniman doprinos klubu dobio je najviša Hajdukova priznanja, Zlatnu značku s briljantom i Zlatnu kapetansku traku, a 2007. godine uvršten je među počasnike Kuće slave splitskog sporta. Preminuo je u Splitu 29. listopada 2007. godine, upravo na 57. obljetnicu znamenite Hajdukove pobjede protiv Crvene zvezde iz 1950. godine. Pokopan je na gradskom groblju Lovrinac.

Na stotu obljetnicu njegova rođenja 2018. godine Hrvatska pošta izdala je prigodnu dopisnicu i poštanski žig s njegovim likom, dok je u Hajdukovoj trofejnoj dvorani otvorena posebna vitrina s njegovim dresom, kopačkama, olimpijskom medaljom i drugim predmetima iz bogate karijere.

Danas, 108 godina nakon rođenja dječaka iz Matošićeve ulice, njegove brojke ostaju trajno upisane u Hajdukovu povijest. Mijenjali su se stadioni, države, natjecanja i generacije nogometaša, ali Frane Matošić ostao je sinonim za Hajdukova kapetana, čovjeka koji je obilježio čitavu jednu epohu splitskog sporta.